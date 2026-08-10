Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra RM 780, 10л

Сильное чистящее средство, для поддерживающей уборки любых твердых и упругих водостойких напольных покрытий и других поверхностей. Специально предназначено для спортивных и многофункциональных залов, сертификат на противоскользящие свойства согласно DIN V 18032-2:2001-04. Средство для влажной уборки и ухода Extra RM 780 образует мало пены и быстро высыхает, не оставляя разводов.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (кг) 10
Вес (с упаковкой) (кг) 10,993
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra RM 780, 10л
Средство для влажной уборки и ухода FloorPro Extra RM 780, 10л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка полов
Принадлежности
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