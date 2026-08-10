FloorPro Multi Reiniger RM 756, 10l

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 9
Greutate cu ambalaj (kg) 10,6
Produs
  • Uscare rapidă
  • Curățare fără urme
  • Formula saraca in spuma
  • Ecologic si protector pentru materiale
  • Tenside biodegradabile conform OECD
FloorPro Multi Reiniger RM 756, 10l
FloorPro Multi Reiniger RM 756, 10l
FloorPro Multi Reiniger RM 756, 10l

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea podelelor si a suprafetelor
Accesorii
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