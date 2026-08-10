Универсальный очиститель RM 756 для пола, 10л
Универслаьное и экономичное средствао для ежедневной уборки пола RM 766 подходит для любых поверхностей как для механической так и ручной уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,6
Свойства
- Моющее средство на каждый день для всех влагостойких твердых и эластичных полов
- Очень экономичное за счет дозировки от 0,25% до 1%
- Мощный эффект очистки за счет хорошего увлажнения
- Быстросохнущее средство
- Не оставляет на очищенных поверхностях полос и разводов
- Формула с низким пенообразованием
- Не повреждает очищаемые материалы и безопасно для окружающей среды
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
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Совместимая техника
- B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
- B 110 R Bp + роликовая щеточная голова R75 нового поколения
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE (диск.)
- B 150 R DOSE (ролик.)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
- B 60 W Bp
- B 60 W Bp Dose
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + з/у 12A)
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C BP Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 50/50f C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack (АКБ литий-ион 80Aч + быстрозарядное устройство 50A)
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 65/85 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- Kentucky mop 400 g
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- Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
- Махровый моп из микроволокна, 40 см
- Моп из микроволокна Basic, с разрезным ворсом, 40 см
- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
- Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах
- Моп из микрофибры с коротким ворсом, с креплением Hook-and-Loop, 40 см
- Хлопковый моп, 40 см
Области применения
- Очистка полов и поверхностей