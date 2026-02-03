Ковры

Линейка CarpetPro бережно и эффективно удаляет загрязнения, защищает текстильную поверхность. Инновационная система уменьшает время очистки и просушки, что защищает не только обработанные поверхности, но и окружающую среду и экономит ваш бюджет. Линейка CarpetPro основана на технологии iCapsol, которая инкапсулирует и связывает грязь. Нет необходимости в дополнительной промывке ковров, поскольку инкапсулированные остатки загрязнения легко удаляются пылесосом при последующей поддерживающей уборке . Ковры быстро высыхают и готовы к использованию в кратчайшие сроки.