Вода

Для обеспечения длительной бесперебойной эксплуатации своего оборудования и высокого качества водоочистки Kärcher предлагает специальные реагенты, прекрасно зарекомендовавшие себя на практике и оптимально подходящие для конкретных установок и условий их применения.