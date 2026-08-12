Вода
Для обеспечения длительной бесперебойной эксплуатации своего оборудования и высокого качества водоочистки Kärcher предлагает специальные реагенты, прекрасно зарекомендовавшие себя на практике и оптимально подходящие для конкретных установок и условий их применения.
Переработка сточных вод
Kärcher предлагает специальнные реагенты для очистки сточных вод и водоподготовки при работе с оборотной водой. Продукты способствуют образованию крупных стабильных хлопьев, допускающих хорошую фильтрацию, и тем самым уменьшают количество бактерий в использованной воде.