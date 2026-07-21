TLAKOVÁ MYČKA K 4 POWER CONTROL
Tlaková myčka K 4 Power Control s tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario power Jet a rotační tryskou. Pro ještě lepší výsledky čištění si stáhněte naši chytrou mobilní aplikací Home & Garden > Stáhnout aplikaci.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K 4 Power Control
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
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