ČISTIČ TERAS PCL 4
Čistič teras PCL 4 důkladně odstraní nečistoty z dřevěných i hladkých kamenných dlaždic. Voda je nanášena rovnoměrně a důkladně, což šetří vodu i čas.
Elektrický čistič teras PCL 4 rovnoměrně vyčistí vaši terasu i balkón. Poradí si s povrchy ze dřeva i WPC (plastová terasová prkna) a přikoupit lze také kartáče na podlahy z kamene. Přístroj stačí připojit do zásuvky a k zahradní hadici – a úklid může začít. Dvojice vyměnitelných kartáčových válců zajistí šetrné, avšak hloubkové čištění podlahy, a to i v rozích nebo podél okrajů terasy. Praktické trysky předem uvolní ulpělé nečistoty, takže je kartáče snadněji odstraní. Průtok vody můžete při práci jednoduše regulovat, takže zbytečně neplýtváte. Šířka a umístění rotujících válců je konstruována tak, aby bylo možné vyčistit dvě prkna v jednom kroku, což zajišťuje rychlejší úklid. Díky snadné manipulaci s přístrojem a ergonomickým prvkům se navíc při úklidu ani nezapotíte.
Charakteristické znaky a výhody
Dva vysoce kvalitní rotační válečkové kartáčeDůkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů ve venkovních prostorách.
Dvě trysky nad válcovými kartáčiUvolnění a odklizení nečistot v jednom pracovním kroku. Odstranění silně ulpívajících nečistot.
Množství vody regulovatelné ventilemČištění s nízkou spotřebou vody.
Centrální upevnění válcových kartáčů
- Čištění až po okraj – i v rozích a na hranách.
Výměnné válcové kartáče
- Válečkové kartáče pro dřevěné povrchy vhodné pro čištění dřevěných palubkových desek a povrchů WPC (plastová terasová prkna). Válečkové kartáče pro kamenné povrchy (k dispozici jako volitelné příslušenství) jsou vhodné pro hladké kamenné dlaždice.
Silný motor pro pohon válcových kartáčů
- Jednoduchá práce s malým vynaložením síly.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|10
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Spotřeba vody při 4 bar (l/h)
|max. 180
|Jmenovitý příkon (kW)
|0,6
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|600 - 800
|Pracovní šířka válcových kartáčů (mm)
|300
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1281 x 307 x 350
Obsah balení
- Válečkové kartáče na dřevěné povrchy: 2 Kusy
Vybavení
- 2 vodní trysky
- Ventil pro regulaci množství vody
- Odstavná hrana
- Ergonomická tyč a rukojeť
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Dřevěné povrchy
- Mech
Příslušenství
Náhradní díly PCL 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.