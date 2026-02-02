ČISTIČ TERAS PCL 4

Čistič teras PCL 4 důkladně odstraní nečistoty z dřevěných i hladkých kamenných dlaždic. Voda je nanášena rovnoměrně a důkladně, což šetří vodu i čas.

Elektrický čistič teras PCL 4 rovnoměrně vyčistí vaši terasu i balkón. Poradí si s povrchy ze dřeva i WPC (plastová terasová prkna) a přikoupit lze také kartáče na podlahy z kamene. Přístroj stačí připojit do zásuvky a k zahradní hadici – a úklid může začít. Dvojice vyměnitelných kartáčových válců zajistí šetrné, avšak hloubkové čištění podlahy, a to i v rozích nebo podél okrajů terasy. Praktické trysky předem uvolní ulpělé nečistoty, takže je kartáče snadněji odstraní. Průtok vody můžete při práci jednoduše regulovat, takže zbytečně neplýtváte. Šířka a umístění rotujících válců je konstruována tak, aby bylo možné vyčistit dvě prkna v jednom kroku, což zajišťuje rychlejší úklid. Díky snadné manipulaci s přístrojem a ergonomickým prvkům se navíc při úklidu ani nezapotíte.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič teras PCL 4: Dva vysoce kvalitní rotační válečkové kartáče
Důkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů ve venkovních prostorách.
Čistič teras PCL 4: Dvě trysky nad válcovými kartáči
Uvolnění a odklizení nečistot v jednom pracovním kroku. Odstranění silně ulpívajících nečistot.
Čistič teras PCL 4: Množství vody regulovatelné ventilem
Množství vody regulovatelné ventilem
Čištění s nízkou spotřebou vody.
Centrální upevnění válcových kartáčů
  • Čištění až po okraj – i v rozích a na hranách.
Výměnné válcové kartáče
  • Válečkové kartáče pro dřevěné povrchy vhodné pro čištění dřevěných palubkových desek a povrchů WPC (plastová terasová prkna). Válečkové kartáče pro kamenné povrchy (k dispozici jako volitelné příslušenství) jsou vhodné pro hladké kamenné dlaždice.
Silný motor pro pohon válcových kartáčů
  • Jednoduchá práce s malým vynaložením síly.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 10
Rozsah tlaku Nízký tlak
Spotřeba vody při 4 bar (l/h) max. 180
Jmenovitý příkon (kW) 0,6
Počet otáček kartáčů (rpm) 600 - 800
Pracovní šířka válcových kartáčů (mm) 300
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1281 x 307 x 350

Obsah balení

  • Válečkové kartáče na dřevěné povrchy: 2 Kusy

Vybavení

  • 2 vodní trysky
  • Ventil pro regulaci množství vody
  • Odstavná hrana
  • Ergonomická tyč a rukojeť

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Mech
Příslušenství
Náhradní díly PCL 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.