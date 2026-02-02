Čistič teras PCL 6
Pomocí rotujících válečkových kartáčů a integrovaného rozvodu vody odstraňuje čistič teras PCL 6 nečistoty z teras rychle, důkladně a rovnoměrně.
Elektricky poháněný čistič teras PCL 6 lze použít k mimořádně snadnému, rovnoměrnému, rychlému a důkladnému odstranění odolných nečistot. Zařízení stačí připojit k zahradní hadici - a můžete začít čistit. Díky kombinaci čtyř rotujících válečkových kartáčů a nastavitelného přívodu vody lze nečistoty rychle a spolehlivě smáčet a zároveň je sbírat a odnášet. Terasa je důkladně vyčištěna téměř během okamžiku, a to pouze za použití minimálního množství vody, které je potřeba. Šířka a poloha válců jsou navrženy tak, aby bylo možné v jednom kroku vyčistit dvě řady až po okraj, což rovněž šetří čas. Díky vyměnitelným kartáčům válečků lze snadno čistit nejen dřevěné a WPC podlahové krytiny, ale také hladké a jemně pórovité kamenné dlaždice a desky, a dosáhnout tak dokonalých výsledků.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně účinná koncepce pohonuEfektivní, energeticky úsporný motor pohání čtyři válečkové kartáče, které se otáčejí v opačných směrech. Neuvěřitelně snadné a pohodlné použití pro rychlé, důkladné a rovnoměrné čištění.
Čtyři vysoce kvalitní rotační válečkové kartáče (ty, které jsou součástí dodávky, jsou určeny pro dřevěné povrchy).Válečkové kartáče na dřevěné povrchy jsou vhodné k čištění dřevěných palubek a podlahových krytin z WPC. Válečkové kartáče na kamenné povrchy jsou k dispozici jako příslušenství pro použití na hladkých a jemně pórovitých kamenných dlaždicích a deskách.
Rychlospojka pro připojení kartáčů
Voda je rozváděna po čištěném povrchu dvěma rozprašovacími tryskami na hlavici kartáče.
- Jedním krokem smývá, odstraňuje a sbírá nečistoty. Odstraňuje odolnou špínu.
Množství vody regulovatelné ventilem
- Úsporné čištění vodou. Množství použité vody se liší v závislosti na požadavcích úklidu.
Ochrana proti postříkání
- Okolí je udržováno v čistotě. Znečištěná voda je odváděna do krytu kartáče.
- Kryt kartáčů je téměř celý zakrytý.
- Kryt kartáče je navržen pro čištění až k okraji.
Nastavení úhlu rukojeti v libovolném stupni
- Ergonomická pracovní poloha, protože výšku rukojeti lze přizpůsobit výšce uživatele.
Parkovací pozice
- Prostorově úsporná úložná poloha, která chrání kartáče, když se přístroj nepoužívá.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|10
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Spotřeba vody při 4 bar (l/h)
|max. 180
|Jmenovitý příkon (kW)
|0,3
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|600 - 800
|Pracovní šířka válcových kartáčů (mm)
|300
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|347 x 307 x 1314
Obsah balení
- Válečkové kartáče na dřevěné povrchy: 4 Kusy
Vybavení
- 2 vodní trysky
- Ventil pro regulaci množství vody
- Odstavná hrana
- Ergonomická tyč a rukojeť
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Dřevěné povrchy
- Mech
Příslušenství
Náhradní díly PCL 6
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
