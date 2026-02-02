Čistič teras PCL 6

Pomocí rotujících válečkových kartáčů a integrovaného rozvodu vody odstraňuje čistič teras PCL 6 nečistoty z teras rychle, důkladně a rovnoměrně.

Elektricky poháněný čistič teras PCL 6 lze použít k mimořádně snadnému, rovnoměrnému, rychlému a důkladnému odstranění odolných nečistot. Zařízení stačí připojit k zahradní hadici - a můžete začít čistit. Díky kombinaci čtyř rotujících válečkových kartáčů a nastavitelného přívodu vody lze nečistoty rychle a spolehlivě smáčet a zároveň je sbírat a odnášet. Terasa je důkladně vyčištěna téměř během okamžiku, a to pouze za použití minimálního množství vody, které je potřeba. Šířka a poloha válců jsou navrženy tak, aby bylo možné v jednom kroku vyčistit dvě řady až po okraj, což rovněž šetří čas. Díky vyměnitelným kartáčům válečků lze snadno čistit nejen dřevěné a WPC podlahové krytiny, ale také hladké a jemně pórovité kamenné dlaždice a desky, a dosáhnout tak dokonalých výsledků.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič teras PCL 6: Mimořádně účinná koncepce pohonu
Mimořádně účinná koncepce pohonu
Efektivní, energeticky úsporný motor pohání čtyři válečkové kartáče, které se otáčejí v opačných směrech. Neuvěřitelně snadné a pohodlné použití pro rychlé, důkladné a rovnoměrné čištění.
Čistič teras PCL 6: Čtyři vysoce kvalitní rotační válečkové kartáče (ty, které jsou součástí dodávky, jsou určeny pro dřevěné povrchy).
Čtyři vysoce kvalitní rotační válečkové kartáče (ty, které jsou součástí dodávky, jsou určeny pro dřevěné povrchy).
Válečkové kartáče na dřevěné povrchy jsou vhodné k čištění dřevěných palubek a podlahových krytin z WPC. Válečkové kartáče na kamenné povrchy jsou k dispozici jako příslušenství pro použití na hladkých a jemně pórovitých kamenných dlaždicích a deskách.
Čistič teras PCL 6: Rychlospojka pro připojení kartáčů
Rychlospojka pro připojení kartáčů
Voda je rozváděna po čištěném povrchu dvěma rozprašovacími tryskami na hlavici kartáče.
  • Jedním krokem smývá, odstraňuje a sbírá nečistoty. Odstraňuje odolnou špínu.
Množství vody regulovatelné ventilem
  • Úsporné čištění vodou. Množství použité vody se liší v závislosti na požadavcích úklidu.
Ochrana proti postříkání
  • Okolí je udržováno v čistotě. Znečištěná voda je odváděna do krytu kartáče.
  • Kryt kartáčů je téměř celý zakrytý.
  • Kryt kartáče je navržen pro čištění až k okraji.
Nastavení úhlu rukojeti v libovolném stupni
  • Ergonomická pracovní poloha, protože výšku rukojeti lze přizpůsobit výšce uživatele.
Parkovací pozice
  • Prostorově úsporná úložná poloha, která chrání kartáče, když se přístroj nepoužívá.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 10
Rozsah tlaku Nízký tlak
Spotřeba vody při 4 bar (l/h) max. 180
Jmenovitý příkon (kW) 0,3
Počet otáček kartáčů (rpm) 600 - 800
Pracovní šířka válcových kartáčů (mm) 300
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 347 x 307 x 1314

Obsah balení

  • Válečkové kartáče na dřevěné povrchy: 4 Kusy

Vybavení

  • 2 vodní trysky
  • Ventil pro regulaci množství vody
  • Odstavná hrana
  • Ergonomická tyč a rukojeť

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Mech
Příslušenství
Náhradní díly PCL 6

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.