Příslušenství pro čističe teras

Níže najdete příslušenství kompatibilní s našimi čističi teras.

Pokud sháníte jiné doplňky, prosím, využijte objednávku náhradních dílů.

Výběr dle typu příslušenství

Čističe teras kartáče

Náhradní kartáče pro čističe teras

 

Zde si dle svého modelu můžete dokoupit například kartáče na kámen nebo další náhradní kartáče na dřevo.

PLC 4

PLC 3-18

PLC 6

Čističe teras hadice

Kompatibilní zahradní hadice

 

Zde si můžete vybrat z naší nabídky zahradních hadic pro přívod vody vašeho čističe teras.

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