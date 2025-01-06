Příslušenství pro čističe teras
Níže najdete příslušenství kompatibilní s našimi čističi teras.
Pokud sháníte jiné doplňky, prosím, využijte objednávku náhradních dílů.
Výběr dle typu příslušenství
Náhradní kartáče pro čističe teras
Zde si dle svého modelu můžete dokoupit například kartáče na kámen nebo další náhradní kartáče na dřevo.
PLC 4
PLC 3-18
PLC 6
Kompatibilní zahradní hadice
Zde si můžete vybrat z naší nabídky zahradních hadic pro přívod vody vašeho čističe teras.
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