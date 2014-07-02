Základní čistič na tvrdé podlahy, 1l
Základní čistič k důkladnému odstranění starých vrstev a odolných nečistot na kameni, linoleu a PVC. Vysoce lesklý účinek díky následnému použití ošetřujících prostředků společnosti Kärcher. Použitelný i na odstranění běžných nečistot na uzamčených parketách a korku. Upozornění: Nevhodný pro neuzamčené dřevěné povrchy.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|1
|Jednotka balení (Kusy)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|90 x 90 x 215
Vlastnosti
- Důkladné čištění
- Odstraňuje staré vrstvy
- Odstraňuje ulpívající nečistoty
- Základ pro novou vrstvu
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Linoleum
- PVC podlahy