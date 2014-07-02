Základní čistič na tvrdé podlahy, 1l

Základní čistič k důkladnému odstranění starých vrstev a odolných nečistot na kameni, linoleu a PVC. Vysoce lesklý účinek díky následnému použití ošetřujících prostředků společnosti Kärcher. Použitelný i na odstranění běžných nečistot na uzamčených parketách a korku. Upozornění: Nevhodný pro neuzamčené dřevěné povrchy.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 90 x 90 x 215
Vlastnosti
  • Důkladné čištění
  • Odstraňuje staré vrstvy
  • Odstraňuje ulpívající nečistoty
  • Základ pro novou vrstvu
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Základní čistič na tvrdé podlahy, 1l
Základní čistič na tvrdé podlahy, 1l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Kamenné podlahy
  • Linoleum
  • PVC podlahy