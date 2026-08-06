Autošampon 3 v 1 RM 670
Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
Vlastnosti
- Autošampon rozpouští nečistoty s mimořádnou šetrností k materiálům a speciální komponenty péče se starají o ochranu laku, rychlejší schnutí a zářivý výsledek
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Oblasti použití
- Vozidla