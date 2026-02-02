Mobilní tlaková myčka OC 4

Kompaktní tlaková myčka s baterií a nádrží na vodu je ideální pro čištění na cestách bez připojení k elektrické energii či vodovodu. Nabízí skvělý čisticí výkon.

Kompaktní a přenosná tlaková myčka OC 4 je ideální volbou pro všechny, kdo potřebují čistit i na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a 8litrové nádrži na vodu funguje bez potřeby elektrické sítě nebo vodovodu – stačí ji naplnit a pustit se do práce. Jemná a přitom účinná technologie trysek Kärcher se hodí pro různé čisticí úkoly, ať už v kempu, po jízdě na kole, na zahradě nebo při odstraňování bláta z bot. LED kontrolka vás informuje o stavu baterie, a vše potřebné včetně spirálové hadice s délkou 2,8 m lze uložit přímo do prázdné nádrže na vodu. Flexibilní řešení doplňuje široká nabídka volitelného příslušenství, které rozšíří možnosti použití.

Charakteristické znaky a výhody
Mobilní tlaková myčka OC 4: Čištění na cestách
Čištění na cestách
Nádrž na vodu o objemu 8 litrů a integrovaná dobíjecí baterie usnadňují čištění na cestách - i bez přívodu vody nebo elektrické přípojky. Nádržku lze vyjmout a naplnit z kohoutku nebo jiného zdroje vody a díky nepropustnému uzávěru ji lze bez obav převážet např. v kufru auta. Flexibilní pro použití při mnoha různých úkonech čištění, např. pro jízdní kola, zahradní a kempinkové vybavení, psy nebo kočárky.
Mobilní tlaková myčka OC 4: Integrovaná lithium-iontová baterie
Integrovaná lithium-iontová baterie
Na jedno nabití baterie vydrží pracovat až 22 minut, což je dostatečně dlouhá doba na důkladné vyčištění několika znečištěných předmětů, například jízdních kol nebo zahradního nábytku. Kontrolka LED informuje o aktuálním stavu nabití baterie. Nabíjecí zásuvka USB typu C umožňuje flexibilní nabíjení i mimo domov, např. v autě nebo z powerbanky.
Mobilní tlaková myčka OC 4: Promyšlený koncept uložení
Promyšlený koncept uložení
Při přepravě a skladování zabírá minimum místa - přístroj, hadici a spouštěcí pistoli lze zabalit do prázdné nádrže na vodu. Tašky na příslušenství, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, lze rovněž uložit do nádrže. Snadná přeprava a úspora místa při skladování.
Efektivní a šetrný nízký tlak
  • Díky účinné technologii trysek Kärcher tlakový čistič čistí šetrně a zároveň šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
  • Ideální volba pro ochranu choulostivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo disky.
  • Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
  • Není nutné žádné složité nastavení. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
  • Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
  • Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Velký výběr příslušenství
  • Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
  • Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kolo, venkovní vybavení, zahradní nábytek, pes a mnoho dalšího).
Specifikace

Technické údaje

Rozsah tlaku Nízký tlak
Průtok (l/min) max. 2
Zařízení na baterii
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Doba běhu baterie (min) max. 22
Čas nabíjení baterie (h) 3,5
Barva šedý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 296 x 291 x 240

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Sání vody
  • Objem nádrže vody: 8 l
  • Délka hadice: 2.8 m
  • Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
  • Filtr stroje

Videa

Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Domácí zvířata / psi
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.