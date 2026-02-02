Mobilní tlaková myčka OC 4
Kompaktní tlaková myčka s baterií a nádrží na vodu je ideální pro čištění na cestách bez připojení k elektrické energii či vodovodu. Nabízí skvělý čisticí výkon.
Kompaktní a přenosná tlaková myčka OC 4 je ideální volbou pro všechny, kdo potřebují čistit i na cestách. Díky integrované lithium-iontové baterii a 8litrové nádrži na vodu funguje bez potřeby elektrické sítě nebo vodovodu – stačí ji naplnit a pustit se do práce. Jemná a přitom účinná technologie trysek Kärcher se hodí pro různé čisticí úkoly, ať už v kempu, po jízdě na kole, na zahradě nebo při odstraňování bláta z bot. LED kontrolka vás informuje o stavu baterie, a vše potřebné včetně spirálové hadice s délkou 2,8 m lze uložit přímo do prázdné nádrže na vodu. Flexibilní řešení doplňuje široká nabídka volitelného příslušenství, které rozšíří možnosti použití.
Charakteristické znaky a výhody
Čištění na cestáchNádrž na vodu o objemu 8 litrů a integrovaná dobíjecí baterie usnadňují čištění na cestách - i bez přívodu vody nebo elektrické přípojky. Nádržku lze vyjmout a naplnit z kohoutku nebo jiného zdroje vody a díky nepropustnému uzávěru ji lze bez obav převážet např. v kufru auta. Flexibilní pro použití při mnoha různých úkonech čištění, např. pro jízdní kola, zahradní a kempinkové vybavení, psy nebo kočárky.
Integrovaná lithium-iontová baterieNa jedno nabití baterie vydrží pracovat až 22 minut, což je dostatečně dlouhá doba na důkladné vyčištění několika znečištěných předmětů, například jízdních kol nebo zahradního nábytku. Kontrolka LED informuje o aktuálním stavu nabití baterie. Nabíjecí zásuvka USB typu C umožňuje flexibilní nabíjení i mimo domov, např. v autě nebo z powerbanky.
Promyšlený koncept uloženíPři přepravě a skladování zabírá minimum místa - přístroj, hadici a spouštěcí pistoli lze zabalit do prázdné nádrže na vodu. Tašky na příslušenství, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, lze rovněž uložit do nádrže. Snadná přeprava a úspora místa při skladování.
Efektivní a šetrný nízký tlak
- Díky účinné technologii trysek Kärcher tlakový čistič čistí šetrně a zároveň šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
- Ideální volba pro ochranu choulostivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo disky.
- Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Není nutné žádné složité nastavení. Stačí ji naplnit vodou a je připravena k použití.
- Spouštěcí pistole je vybavena funkcí aretace pro nepřetržité stříkání bez námahy.
- Spirálová hadice o délce 2,8 m nabízí velký pracovní záběr.
Velký výběr příslušenství
- Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
- Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kolo, venkovní vybavení, zahradní nábytek, pes a mnoho dalšího).
Specifikace
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Průtok (l/min)
|max. 2
|Zařízení na baterii
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|max. 22
|Čas nabíjení baterie (h)
|3,5
|Barva
|šedý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|296 x 291 x 240
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Sání vody
- Objem nádrže vody: 8 l
- Délka hadice: 2.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaká spirálová hadice
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Domácí zvířata / psi
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
