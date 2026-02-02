Mobilní tlaková myčka OC Foldable
Se skládací nádrží na vodu, snadno přenosný, skladný a všestranný: skládací mobilní tlakový čistič OC 3 s lithium-iontovou baterií.
Pro každého, kdo potřebuje čisticí prostředek na cesty, který lze skladovat a přenášet i v tom nejmenším prostoru: kompaktní a lehká skládací tlaková myčka OC 3 od společnosti Kärcher má skládací nádrž na vodu. Tu lze během okamžiku složit na minimální velikost balení a umožňuje prostorově úsporné uložení. Díky lithium-iontovému akumulátoru je přístroj připraven k použití kdekoli a kdykoli a bez časově náročné přípravy: stačí jej naplnit vodou a začít. LED displej poskytuje informace o úrovni nabití baterie. Flexibilní tlaková hadice o délce 1,8 m zajišťuje optimální volnost pohybu při čištění. Ať už v kempu, po projížďce na kole nebo doma na zahradě - mobilní venkovní čistič je ideálním řešením pro rychlé čištění. Pro rozšíření oblastí použití je k dispozici široká škála příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Účinný a šetrný nízký tlakVýhoda nízkého tlaku: účinné a zároveň velmi šetrné čištění, ideální pro citlivé povrchy. Standardní tryska s plochým proudem spolehlivě a přesně vyčistí i těžko přístupná místa. Kuželová tryska je vhodná pro ještě citlivější čištění, například psích tlapek.
Inovativní skládací nádržVelký objem (8 l) flexibilní nádrže na vodu, kterou lze složit na minimální velikost balení pro snadnou přepravu a úsporné skladování. Menší nároky na prostor: hadice a spouštěcí pistole jsou uloženy v kompaktně složeném zařízení.
Integrovaná lithium-iontová baterieMobilní čištění kdykoli bez připojení k elektrické síti. Dlouhá doba provozu baterie pro opakované použití bez mezidobíjení. LED displej signalizuje, kdy je třeba baterii nabít. Nabíjecí zásuvka USB typu C na zařízení umožňuje flexibilní nabíjení i na cestách, např. v autě nebo v powerbance.
Jenoduchá a pohodlná manupulace
- Je připraven k použití kdekoli a kdykoli bez časově náročné přípravy, stačí jej naplnit vodou a začít.
- Ergonomická rukojeť s upevněním hadice pro snadné přenášení.
- Nádrž na vodu lze snadno a pohodlně naplnit díky velkému otvoru.
Velký výběr příslušenství
- Volitelně je k dispozici rozsáhlé příslušenství pro rozšíření oblastí použití.
- Správné příslušenství pro každý úklid (jízdní kolo, venkovní vybavení, zahradní nábytek, pes a mnoho dalšího).
Specifikace
Technické údaje
|Rozsah tlaku
|Nízký tlak
|Průtok (l/min)
|max. 2
|Zařízení na baterii
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|max. 15
|Čas nabíjení baterie (h)
|2,25
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|305 x 298 x 271
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Lithium-iontová baterie
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Objem nádrže vody: 8 l
- Délka hadice: 1.8 m
- Typ hadice: Nízkotlaká flexibilní hadice
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Tlaková spouštěcí pistole: Nízkotlaká spoušťová pistole
- Filtr stroje
Videa
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Domácí zvířata / psi
- Dětské kočárky / sedačky
- Obuv / outdoorová obuv
- Pro čištění zahradního nářadí
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Květináče
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC Foldable
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.