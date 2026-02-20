Ruční tlaková myčka OC Handheld Compact BA
OC Handheld Compact je středotlaký čistič s lithium-iontovou baterií, sklopnou rukojetí a sací hadicí pro všestranné mobilní čištění, nezávislé na připojení k elektřině a vodě.
OC Handheld Compact je kompaktní ruční středotlaký čistič pro mobilní použití. Díky integrované lithium-iontové baterii, 5metrové sací hadici pro externí zdroje vody a adaptéru na láhve pro použití vody z PET lahví můžete čistit nezávisle na připojení k elektřině nebo vodě – ideální pro použití na cestách i v domácnosti. Lehká, inovativní konstrukce s výsuvnou rukojetí umožňuje úsporné skladování a snadnou přepravu. Díky dvoustupňovému nastavení tlaku lze tlak nastavit v rozmezí přibližně 6 až 15 barů, což je ideální pro citlivé povrchy nebo prodloužení doby provozu baterie až na 30 minut. LED indikace poskytuje informace o režimu a době provozu baterie. 4-v-1 Multi Jet umožňuje rychlé přepínání mezi 4 typy stříkání, zatímco technologie trysek Kärcher zajišťuje šetrné a účinné čištění. Čisticí prostředek lze nanášet pomocí trysky určené k tomuto účelu. Ideální pro rychlé a snadné použití, ať už na kempování, po cyklistických nebo turistických výletech nebo na zahradě. Baterii lze nabíjet přes USB-C. Není kompatibilní s konektory zahradní hadice.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní úklidS odsávací hadicí, adaptérem na láhev a baterií můžete snadno čistit i na cestách – nezávisle na připojení k vodě a elektřině (není kompatibilní s konektorem na zahradní hadici). Flexibilní pro použití při mnoha různých úklidových úkolech, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, psy nebo čištění skvrn na autě. Nabíjecí konektor USB typu C na zařízení umožňuje flexibilní nabíjení i na cestách, např. v autě nebo pomocí powerbanky.
Nastavení tlaku s LED indikacíV závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (15 bar) a eco!Mode¹⁾ (přibližně 6 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení výdrže baterie až na 30 minut. Kontrolka LED informuje o aktuálním stavu nabití baterie.
Lehký a kompaktní design zařízeníMinimalizuje prostorovou náročnost při přepravě a skladování – inovativní konstrukce zařízení umožňuje po použití sklopit rukojeť. Tím se minimalizuje velikost balení OC Handheld Compact. Díky své lehké a minimalistické konstrukci se zařízení snadno ovládá a pohodlně drží v ruce, i při dlouhodobém používání.
Účinný a šetrný střední tlak
- Díky účinné technologii trysek Kärcher a 4v1 Multi Jet vysokotlaký čistič čistí šetrně a šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
- Ideální volba pro ochranu citlivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje.
- Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Široká nabídka příslušenství
- Multi Jet kombinuje čtyři typy rozstřiku v jedné trysce, kterou lze nastavit jednoduchým otočením hlavy trysky.
- 5metrová sací hadice umožňuje čerpat vodu z externích zdrojů, jako je například kanystr. Adaptér na láhve lze také použít k čerpání vody z PET lahví.
- Tryska na čisticí prostředek usnadňuje nanášení čisticího prostředku na velkou plochu, což zajišťuje ještě účinnější čištění odolných nečistot.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Tlak (bar)
|max. 15
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|150
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|7,2
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / 12 Režim eco!efficiency: / 30
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (h)
|3
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ V nastavení eco!Mode se spotřeba vody sníží v průměru o 24 % a spotřeba energie v průměru o 54 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Kabel USB 5 V / 2 A + adaptér (po 1 ks)
- Multi Jet 4 v 1
- Sací hadice
- Láhev na čisticí prostředek
- Adaptér na láhev
Vybavení
- Sání vody
- Utěrka z mikrovlákna
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Skládací rukojeť
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Domácí zvířata / psi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Popelnice
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Žaluzie/rolety
Náhradní díly OC Handheld Compact BA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
