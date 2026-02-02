Ruční tlaková myčka OC Handheld Compact Plus
Středotlaký čistič OC Handheld Compact Adventure, včetně tašky Adventure Kit s praktickým příslušenstvím, je díky lithium-iontové baterii a sací hadici ideální pro mobilní čištění.
OC Handheld Compact Adventure je kompaktní ruční středotlaký čistič pro mobilní použití. Díky integrované lithium-iontové baterii a 5metrové sací hadici lze čištění provádět nezávisle na připojení k elektřině nebo vodě. Skládací nádrž na vodu má objem 12 litrů a je odolná proti úniku – ideální pro použití na cestách. Lehká, inovativní konstrukce s výsuvnou rukojetí umožňuje úsporné skladování a snadnou přepravu. Díky dvoustupňovému nastavení tlaku lze tlak nastavit v rozmezí přibližně 6 až 15 barů, což je ideální pro citlivé povrchy nebo prodloužení doby provozu baterie. LED indikátor poskytuje informace o režimu a době provozu baterie. 4-v-1 Multi Jet umožňuje přepínání mezi 4 typy stříkání, zatímco technologie trysek Kärcher zajišťuje šetrné a účinné čištění. Čisticí prostředek lze nanášet pomocí výkonného Pro foam jet. Ideální pro rychlé a snadné použití, ať už na kempování, po cyklistických nebo turistických výletech nebo na zahradě. Baterii lze nabíjet přes USB-C. S voděodolnou taškou pro přepravu a skladování. Není kompatibilní s konektory zahradní hadice.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní úklidDíky sací hadici, skládací nádobě na vodu a baterii můžete snadno uklízet i na cestách – nezávisle na připojení k vodě a elektřině (není kompatibilní s připojením na zahradní hadici). Flexibilní pro použití při mnoha různých úklidových úkolech, např. pro jízdní kola, zahradní a kempingové vybavení, psy nebo čištění skvrn na autě. Nabíjecí konektor USB typu C na zařízení umožňuje flexibilní nabíjení i na cestách, např. v autě nebo pomocí powerbanky.
Nastavení tlaku s LED indikacíV závislosti na úklidovém úkolu můžete přepínat mezi režimy Max (15 bar) a eco!Mode¹⁾ (přibližně 6 bar). Ideální pro citlivé povrchy nebo pro prodloužení výdrže baterie až na 30 minut. Kontrolka LED informuje o aktuálním stavu nabití baterie.
Lehký a kompaktní design zařízeníMinimalizuje prostorovou náročnost při přepravě a skladování – inovativní konstrukce zařízení umožňuje po použití sklopit rukojeť. Tím se minimalizuje velikost balení OC Handheld Compact Adventure. Díky své lehké a minimalistické konstrukci se zařízení snadno ovládá a pohodlně drží v ruce, i při dlouhodobém používání.
Účinný a šetrný střední tlak
- Díky účinné technologii trysek Kärcher a 4v1 Multi Jet vysokotlaký čistič čistí šetrně a šetří vodu. Nečistoty jsou odstraňovány velmi účinně.
- Ideální volba pro ochranu citlivých součástí jízdních kol, jako jsou ložiska, těsnění nebo náboje.
- Spolehlivé a přesné čištění i na těžko přístupných místech.
Adventure Kit s bohatým příslušenstvím
- Multi Jet kombinuje čtyři typy rozstřiku v jedné trysce, kterou lze nastavit jednoduchým otočením hlavy trysky.
- 5metrová sací hadice umožňuje čerpání vody z externích zdrojů. Skládací nádoba na vodu má objem 12 litrů a je vybavena těsněním zabraňujícím úniku vody.
- Tryska na čisticí prostředek usnadňuje nanášení čisticího prostředku na velkou plochu, což zajišťuje ještě účinnější čištění odolných nečistot.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Tlak (bar)
|max. 15
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|150
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|7,2
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / 12 Režim eco!efficiency: / 30
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (h)
|3
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ V nastavení eco!Mode se spotřeba vody sníží v průměru o 24 % a spotřeba energie v průměru o 54 % ve srovnání s nejvyšším nastavením (režim Max).
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Kabel USB 5 V / 2 A + adaptér (po 1 ks)
- Pěnovací tryska
- Multi Jet 4 v 1
- Sací hadice
- Úložná taška
Vybavení
- Sání vody
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Skládací rukojeť
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Domácí zvířata / psi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)
- Dětské kočárky / sedačky
- Popelnice
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Žaluzie/rolety
Čisticí prostředky
Náhradní díly OC Handheld Compact Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.