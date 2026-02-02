Parní vysavač SV 7

Napařování, vysávání a sušení v jednom kroku – parní vysavač SV 7 kombinuje multifunkčnost a maximální pohodlí v jediném zařízení.

Parní vysavač SV 7 spojuje výhody parních čističů se silnými stránkami suchých vysavačů. Vysaje například drobky z podlahy, vytře vlhkým hadříkem a následně podlahu vysuší. A to vše dělá pohodlně v jediném kroku. S těmito působivými všestrannými stroji a příslušným příslušenstvím může každý udržovat svůj domov čistý – jednoduše, pohodlně, rychle a bez chemie.

Charakteristické znaky a výhody
Parní vysavač SV 7: Zařízení 3 v 1
Zařízení 3 v 1
Napařování, vysávání a sušení v jednom jediném kroku.
Parní vysavač SV 7: Vícestupňový filtrační systém
Vícestupňový filtrační systém
Vodní filtr, filtr hrubých nečistot, filtr z pěnového materiálu a HEPA filtr (EN 1822:1998) odstraní i ty nejmenší částečky.
Parní vysavač SV 7: Komfortní podlahová hubice
Komfortní podlahová hubice
Jednoduchá a rychlá výměna 3 rozdílných nástavců pro všechny tvrdé a kobercové podlahy.
Jednoduchá obsluha
  • Sací výkon lze regulovat na rukojeti a množství páry přímo na stroji.
Regulace sacího výkonu, čtyřstupňová
  • Sací výkon je možné přizpůsobit příslušnému povrchu a dle stupně znečištění.
Pětistupňová regulace množství páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Funkce pára nonstop
  • Pro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
  • Optimální úschova kabelu pro uložení vysavače bez velkých nároků na místo.
Dětská pojistka
  • Zablokuje funkci páry a chrání tak před neodborným používáním.
Mnohostranné použití
  • Multifunkční zařízení s bohatým příslušenstvím je vhodné pro čištění v celém domě bez použití chemie.
Specifikace

Technické údaje

Max. výkon (W) 2200
Plnicí množství vody pro kotel (l) 0,45
Max. tlak páry (bar) max. 4
Vodní filtr (l) 1,2
Podtlak (mbar/kPa) 210 / 21
Délka kabelu (m) 6
Doba zahřívání (min) (min) 5
Objem nádrže (l) 0,5
Vypouštění páry (g/min) 80
Filtrační systém Vodní filtr a HEPA filtr
Topný výkon (W) 1100
Průběžné doplňování
dodatečný nasávací objem (l) 0,6
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 9,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 15,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 515 x 336 x 340

Obsah balení

  • Typ filtru HEPA: HEPA filtr
  • Sada na čištění podlah s funkcí páry a vysávání: 3 různé nástavce pro tvrdé a kobercové podlahy a 2 parní sací trubky dlouhé 0,5 m
  • Parní ruční hubice s funkcí sání: lze kombinovat s hubicí na okna (velkou a malou), kartáčkovým nástavcem nebo froté utěrkou
  • Parní bodová tryska s funkcí sání: lze kombinovat s prodloužením a kulatými kartáčky (4 různé barvy)
  • Hubice na čalounění (malá a velká)
  • Štěrbinová hubice, štětec na nábytek
  • Odpěňovač "FoamStop"
  • Odměrka, čisticí kartáč, taška na příslušenství
  • okenní tryska, malá a velká
  • Froté potahy: 1 Kusy
  • Sada kulatých kartáčů
  • výměna korunky kartáče
  • Parní sací trubky: 2 Kusy, 0.5 m
  • Parní sací hadice s rukojetí

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na zařízení (pětikrokový)
  • Regulace sání: na rukojeti (čtyřstupňová)
  • Systém dvou nádrží
  • Parní hadice s pistolí: 1.75 m
Parní vysavač SV 7
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SV 7

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.