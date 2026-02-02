Podlahová myčka FC 2-4 Battery Set

Jednoduché, rychlé a efektivní čištění: Podlahová myčka FC 2-4 odstraňuje v jednom kroku suché i mokré každodenní nečistoty. Včetně výměnné baterie a nabíječky baterií.

Podlahová myčka FC 2-4 je skvělým pomocníkem při úklidu díky své samonosné konstrukci a lehké váze pouhých 2,2 kg. Díky automatickému zapínání a vypínání je ovládání velmi intuitivní – stačí jednoduše zatáhnout za rukojeť čističe směrem dozadu a myčka se sama spustí. V jediném kroku pak snadno odstraní suché i mokré každodenní nečistoty. Baterie vystačí až 20 minut čištění, což je dostačující pro úklid plochy o rozloze cca 70 m2. Válec myčky se po aktivaci automaticky navlhčí vodou z nádrže na čerstvou vodu, což zajišťuje rovnoměrné a efektivní čištění tvrdých podlah vždy čistou vodou. Myčka umožňuje čištění až po okraj a díky integrovaným vlasovým filtrům lze snadno sbírat i vlasy a další nečistoty. Integrovaná hygienická nádrž na špinavou vodu zamezuje kontaktu s nečistotami a po použití ji lze snadno vyjmout a vyčistit. Přiložená výměnná baterie 4V od Kärcher Battery Power je kompatibilní se všemi 4V zařízeními této značky.

Charakteristické znaky a výhody
Vše v jednom: odstraní všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jediném kroku
50% úspora času: technologie nasávání hrubých nečistot umožňuje stírání bez starostí s vysáváním předem. Optimální sbírání vlasů pomocí integrovaného vlasového filtru. Optimalizované čištění hran díky exkluzivnímu designu podlahové hlavice.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
2-nádržový systém: neustálé smáčení válců z nádrže na čerstvou vodu, zatímco nečistoty se shromažďují v nádrži na špinavou vodu. Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů. Válec lze prát v pračce na 60 °C.
Automatické spínání a vypínání
Pohodlné zapnutí a vypnutí. Intuitivní a rychlé. Bez nutnosti ohýbání se.
4V baterie Kärcher
  • Dlouhotrvající a výkonná díky Li-Ion článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít ve všech ostatních 4V přístrojích Kärcher Battery Power.
Parkovací poloha
  • Přístroj může být během krátkých pracovních přestávek pohodlně zaparkován kdekoliv v místnosti.
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
  • Praktický a snadno přenosný
Snadné čištění zařízení
  • Jednoduché čištění vlasových filtrů pomocí dodávaného čisticího kartáče.
  • Nádrž na odpadní vodu vhodná do myčky nádobí se vyprazdňuje bez kontaktu s nečistotami.
Flexibilní dvojitý kloub
  • Násadou lze pohybovat bez námahy do všech směrů.
  • Snadná ovladatelnost.
  • Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
Extrémně tichý
  • Příjemná hlasitost pouhých 55 dB.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 4 V Platforma baterie
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 200
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 100
Pracovní šířka kartáčů (mm) 180
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) cca 2
Hladina hluku (dB(A)) 55
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 70 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 20 (2,5 Ah)
Doba nabíjení baterie s nabíječkou (min) 130 / 150
Nabíjecí proud (A) 1
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 220 x 240 x 1200

* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran.

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: Nabíječka 4 V baterie /1 ks)
  • Univerzální válec: 1 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Parkovací stanice
  • Čisticí kartáč

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly FC 2-4 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

