Podlahová myčka FC 2-4 Battery Set
Jednoduché, rychlé a efektivní čištění: Podlahová myčka FC 2-4 odstraňuje v jednom kroku suché i mokré každodenní nečistoty. Včetně výměnné baterie a nabíječky baterií.
Podlahová myčka FC 2-4 je skvělým pomocníkem při úklidu díky své samonosné konstrukci a lehké váze pouhých 2,2 kg. Díky automatickému zapínání a vypínání je ovládání velmi intuitivní – stačí jednoduše zatáhnout za rukojeť čističe směrem dozadu a myčka se sama spustí. V jediném kroku pak snadno odstraní suché i mokré každodenní nečistoty. Baterie vystačí až 20 minut čištění, což je dostačující pro úklid plochy o rozloze cca 70 m2. Válec myčky se po aktivaci automaticky navlhčí vodou z nádrže na čerstvou vodu, což zajišťuje rovnoměrné a efektivní čištění tvrdých podlah vždy čistou vodou. Myčka umožňuje čištění až po okraj a díky integrovaným vlasovým filtrům lze snadno sbírat i vlasy a další nečistoty. Integrovaná hygienická nádrž na špinavou vodu zamezuje kontaktu s nečistotami a po použití ji lze snadno vyjmout a vyčistit. Přiložená výměnná baterie 4V od Kärcher Battery Power je kompatibilní se všemi 4V zařízeními této značky.
Charakteristické znaky a výhody
Vše v jednom: odstraní všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jediném kroku50% úspora času: technologie nasávání hrubých nečistot umožňuje stírání bez starostí s vysáváním předem. Optimální sbírání vlasů pomocí integrovaného vlasového filtru. Optimalizované čištění hran díky exkluzivnímu designu podlahové hlavice.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu2-nádržový systém: neustálé smáčení válců z nádrže na čerstvou vodu, zatímco nečistoty se shromažďují v nádrži na špinavou vodu. Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů. Válec lze prát v pračce na 60 °C.
Automatické spínání a vypínáníPohodlné zapnutí a vypnutí. Intuitivní a rychlé. Bez nutnosti ohýbání se.
4V baterie Kärcher
- Dlouhotrvající a výkonná díky Li-Ion článkům.
- Výměnnou baterii lze použít ve všech ostatních 4V přístrojích Kärcher Battery Power.
Parkovací poloha
- Přístroj může být během krátkých pracovních přestávek pohodlně zaparkován kdekoliv v místnosti.
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Praktický a snadno přenosný
Snadné čištění zařízení
- Jednoduché čištění vlasových filtrů pomocí dodávaného čisticího kartáče.
- Nádrž na odpadní vodu vhodná do myčky nádobí se vyprazdňuje bez kontaktu s nečistotami.
Flexibilní dvojitý kloub
- Násadou lze pohybovat bez námahy do všech směrů.
- Snadná ovladatelnost.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
Extrémně tichý
- Příjemná hlasitost pouhých 55 dB.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|4 V Platforma baterie
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|200
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|100
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|180
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Hladina hluku (dB(A))
|55
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 70 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 20 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie s nabíječkou (min)
|130 / 150
|Nabíjecí proud (A)
|1
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran.
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: Nabíječka 4 V baterie /1 ks)
- Univerzální válec: 1 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Parkovací stanice
- Čisticí kartáč
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly FC 2-4 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
