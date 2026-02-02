Podlahová myčka FC 4-4 Battery Set
Precizní čištění: FC 4-4 pomocí dvou režimů čištění přesně a rychle odstraňuje suché i mokré každodenní nečistoty. Součástí jsou vyměnitelné baterie a rychlonabíječka Duo.
S podlahovou myčkou FC 4-4 již nemusíte před vytíráním vysávat a můžete odstranit suché i mokré každodenní nečistoty v jednom kroku. Díky dlouhé době provozu na jedno nabití baterie, která činí maximálně 30 minut, lze bez námahy vyčistit plochy o rozloze až 90 m2. Dodávaná rychlonabíječka Duo umožňuje nabíjení za pouhých 70 minut. Vizuální signál slouží ke sdělení, kdy je třeba doplnit nádrž na čerstvou vodu a vyprázdnit nádrž na špinavou vodu. Při spuštění se oba válce automaticky navlhčí vodou z nádrže na čerstvou vodu. Množství vody lze přizpůsobit povrchu podlahy pomocí dvou režimů čištění. FC 4-4 čistí i těžko přístupná místa a snadno zachytává vlasy. Přímému kontaktu se špínou zabraňuje integrovaná a hygienická nádrž na špinavou vodu, kterou lze po použití přístroje vyjmout a vyčistit. FC 4-4 stojí samostatně a díky odnímatelné rukojeti jej lze prostorově úsporně skladovat. Přístroj je vhodný pro všechny tvrdé podlahy. Výměnitelné baterie Kärcher Battery Power 4 V jsou kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher Battery Power 4 V.
Charakteristické znaky a výhody
Vše v jednom: odstraní všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jediném kroku50% úspora času: technologie nasávání hrubých nečistot umožňuje stírání bez starostí s vysáváním předem. Optimální sbírání vlasů pomocí integrovaného vlasového filtru. Čistí až k okraji.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopuSystém dvou nádrží: trvalé smáčení válečků z nádrže na čerstvou vodu, zatímco se nečistoty shromažďují v nádrži na odpadní vodu. Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů. Válečky lze prát v pračce při 60 °C.
Dva různé režimy čištěníRotace válce a množství vody jsou nastavitelné podle typu nečistot a podlahy. Vhodné na všechny tvrdé podlahy – včetně parket, laminátu, kamenné a keramické dlažby, PVC a vinylu. Nízká zbytková vlhkost znamená, že po podlaze lze znovu chodit přibližně po 2 minutách.
4V baterie Kärcher
- Dlouhotrvající a výkonná díky Li-Ion článkům.
- Výměnnou baterii lze použít ve všech ostatních 4V přístrojích Kärcher Battery Power.
Samostatný a snadno ovladatelný
- Praktické pro přerušení práce: zařízení stojí samostatně.
- Jednoduché čištění pod nábytkem a okolo předmětů.
Inteligentní monitorování hladiny v nádrži
- Vizuální signál, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná a nádrž na špinavou vodu plná.
- Vyvážený poměr: nádrž na špinavou vodu je plná, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná.
Snadné čištění zařízení
- Funkce čištění zařízení a válečků.
- Jednoduché čištění vlasových filtrů pomocí dodávaného čisticího kartáče.
- Nádrž na odpadní vodu vhodná do myčky nádobí se vyprazdňuje bez kontaktu s nečistotami.
Odnímatelná rukojeť a parkovací stanice s úložným prostorem pro válečky
- Prostorově úsporné skladování díky nastavitelné výšce uložení, kterou lze snížit o cca 30 cm.
- Válce lze úhledně uložit přímo na parkovací stanici.
Extrémně tichý
- Příjemná hlasitost pouhých 57 dB.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|4 V Platforma baterie
|Objem nádrže na čistou vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Doba sušení vyčištěné podlahy (min)
|cca 2
|Hladina hluku (dB(A))
|57
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|nominal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 90 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 30 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|50 / 70
|Nabíjecí proud (A)
|2 x 2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran.
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 2,5 Ah baterie napájení baterie (2 ks)
- Nabíječka baterií: 4 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
- Univerzální válec: 2 Kusy
- Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
- Čisticí kartáč
Vybavení
- Systém dvou nádrží
- Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
- Čisticí a parkovací stanice s uložením válců
- Samočisticí režim
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
