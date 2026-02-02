Podlahová myčka FC 4-4 Battery Set

Precizní čištění: FC 4-4 pomocí dvou režimů čištění přesně a rychle odstraňuje suché i mokré každodenní nečistoty. Součástí jsou vyměnitelné baterie a rychlonabíječka Duo.

S podlahovou myčkou FC 4-4 již nemusíte před vytíráním vysávat a můžete odstranit suché i mokré každodenní nečistoty v jednom kroku. Díky dlouhé době provozu na jedno nabití baterie, která činí maximálně 30 minut, lze bez námahy vyčistit plochy o rozloze až 90 m2. Dodávaná rychlonabíječka Duo umožňuje nabíjení za pouhých 70 minut. Vizuální signál slouží ke sdělení, kdy je třeba doplnit nádrž na čerstvou vodu a vyprázdnit nádrž na špinavou vodu. Při spuštění se oba válce automaticky navlhčí vodou z nádrže na čerstvou vodu. Množství vody lze přizpůsobit povrchu podlahy pomocí dvou režimů čištění. FC 4-4 čistí i těžko přístupná místa a snadno zachytává vlasy. Přímému kontaktu se špínou zabraňuje integrovaná a hygienická nádrž na špinavou vodu, kterou lze po použití přístroje vyjmout a vyčistit. FC 4-4 stojí samostatně a díky odnímatelné rukojeti jej lze prostorově úsporně skladovat. Přístroj je vhodný pro všechny tvrdé podlahy. Výměnitelné baterie Kärcher Battery Power 4 V jsou kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher Battery Power 4 V.

Charakteristické znaky a výhody
Vše v jednom: odstraní všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jediném kroku
50% úspora času: technologie nasávání hrubých nečistot umožňuje stírání bez starostí s vysáváním předem. Optimální sbírání vlasů pomocí integrovaného vlasového filtru. Čistí až k okraji.
Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
Systém dvou nádrží: trvalé smáčení válečků z nádrže na čerstvou vodu, zatímco se nečistoty shromažďují v nádrži na odpadní vodu. Bez námahy: žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí povrchů. Válečky lze prát v pračce při 60 °C.
Dva různé režimy čištění
Rotace válce a množství vody jsou nastavitelné podle typu nečistot a podlahy. Vhodné na všechny tvrdé podlahy – včetně parket, laminátu, kamenné a keramické dlažby, PVC a vinylu. Nízká zbytková vlhkost znamená, že po podlaze lze znovu chodit přibližně po 2 minutách.
4V baterie Kärcher
  • Dlouhotrvající a výkonná díky Li-Ion článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít ve všech ostatních 4V přístrojích Kärcher Battery Power.
Samostatný a snadno ovladatelný
  • Praktické pro přerušení práce: zařízení stojí samostatně.
  • Jednoduché čištění pod nábytkem a okolo předmětů.
Inteligentní monitorování hladiny v nádrži
  • Vizuální signál, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná a nádrž na špinavou vodu plná.
  • Vyvážený poměr: nádrž na špinavou vodu je plná, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná.
Snadné čištění zařízení
  • Funkce čištění zařízení a válečků.
  • Jednoduché čištění vlasových filtrů pomocí dodávaného čisticího kartáče.
  • Nádrž na odpadní vodu vhodná do myčky nádobí se vyprazdňuje bez kontaktu s nečistotami.
Odnímatelná rukojeť a parkovací stanice s úložným prostorem pro válečky
  • Prostorově úsporné skladování díky nastavitelné výšce uložení, kterou lze snížit o cca 30 cm.
  • Válce lze úhledně uložit přímo na parkovací stanici.
Extrémně tichý
  • Příjemná hlasitost pouhých 57 dB.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 4 V Platforma baterie
Objem nádrže na čistou vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 200
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Doba sušení vyčištěné podlahy (min) cca 2
Hladina hluku (dB(A)) 57
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) nominal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 90 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 30 (2,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 50 / 70
Nabíjecí proud (A) 2 x 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 225 x 310 x 1200

* Kärcher podlahové myčky dosahují až o 20 % lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s utěrkou v testovací kategorii „Vytírání“. Odkazuje na průměrné výsledky testu v účinnosti čištění, sběru nečistot a čištění hran.

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 2,5 Ah baterie napájení baterie (2 ks)
  • Nabíječka baterií: 4 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
  • Univerzální válec: 2 Kusy
  • Čisticí prostředek: Podlahový čistič Universal RM 536, 30 ml
  • Čisticí kartáč

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Lze nastavit rotaci válnce a objem vody
  • Čisticí a parkovací stanice s uložením válců
  • Samočisticí režim
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Ulpívající nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly FC 4-4 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

