Robotická myčka RCF 3
RCF 3 vytírá podlahy zcela samostatně a díky technologii válce dosahuje vynikajících výsledků. Je vybaven funkcí detekce koberců a je připraven pro použití v každé domácnosti.
Podlahy vyčistíte stisknutím jediného tlačítka: chytrá robotická myčka RCF 3 se od nynějška postará o jinak únavné a časově náročné vytírání tvrdých podlah. Díky osvědčené technologii válce odstraňuje RCF 3 nejen odolnou špínu nebo zaschlé tekutiny, ale také sbírá prach a drobné nečistoty. Přitom automaticky rozpozná koberce a obratně se jim vyhne. RCF 3 má dvě nádrže, které mu umožňují neustále zvlhčovat čisticí válec čistou vodou a zvlášť sbírat nečistoty do nádrže na špinavou vodu. Také lehké, suché nečistoty se snadno zachytí a dopraví do nádrže na špinavou vodu. Pomocí praktického ovládání aplikace lze nastavit různé režimy čištění. Robota tak lze velmi flexibilně přizpůsobit nejrůznějším potřebám a požadavkům. Pro úklid se robot pohodlně spouští prostřednictvím aplikace nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud RCF 3 potřebuje pomoc, sdělí vám to hlasovým výstupem nebo prostřednictvím aplikace. Je doporučeno umístit nabíjecí stanici na povrch, který není vyroben ze dřeva, aby se předešlo riziku poškození dřevěné podlahy vlhkým válcem při parkování robota ve stanici po dokončení čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Technologie válcůRobotická podlahová myčka RCF 3 pracuje s osvědčenou technologií válců Kärcher, která zajišťuje obzvláště důkladné mokré čištění tvrdých podlah. Lehké suché nečistoty, např. prach a drobky se sbírají přímo při mokrém vytírání a shromažďují se spolu s použitou vodou v nádrži na špinavou vodu. Technologie válce s průběžným čištěním válce a systém dvou nádrží zajišťují optimální výsledky i na větších plochách, protože vždy pracujete s čistým válcem.
Systém 2 nádrží s ukazateli stavu naplněníS chytrým systémem dvou nádrží: váleček z mikrovláken je neustále zvlhčován čerstvou vodou z nádržky na čerstvou vodu. Použitá voda a nečistoty se shromažďují ve 2. nádrži. Ukazatele naplnění nádrže ukazují, zda je nádrž na špinavou vodu plná nebo zda je nádrž na čerstvou vodu prázdná. V obou případech robot přeruší práci a vrátí se do nabíjecí stanice. Zobrazení je indikováno pomocí LED diod přímo na úklidovém robotu a také prostřednictvím oznámení v aplikaci.
Detekce koberců a vyhýbání se jimRCF 3 automaticky detekuje kobercové povrchy pomocí ultrazvukového senzoru a zobrazuje je na mapě v aplikaci. Během úklidu robot promyšlenou jízdní strategií objíždí koberce a zabraňuje jejich namočení. V případě potřeby lze prostřednictvím aplikace deaktivovat funkci vyhýbání se kobercům, takže robotický mop jezdí po všech površích - dokonce i po kobercích s nízkým vlasem.
Samočisticí funkce válce
- Nečistoty z válce jsou během čistění průběžně odstraňovány a spolehlivě zachycovány pomocí hřebenu nebo přímo odváděny do nádrže na špinavou vodu.
- Nejlepší výsledky čistění díky osvědčené technologii válce a systému 2 nádrží: špinavá voda a hrubé nečistoty jsou z válce odstraněny během čištění. Ideální také pro větší povrchy.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Aplikace umožňuje ovládat a konfigurovat robota z libovolného místa. I když nejste doma.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování podlah a všestranné možnosti přizpůsobení v aplikaci.
- Aplikace může ukládat více map, např. pro více podlaží.
- Vymezte zóny, které se nemají přejíždět a čistit (např. koberce, hrací plochy a větší překážky) nebo ke kterým je třeba přistupovat speciálně a vytírat je individuálně.
- Definice individuálních nastavení čištění (intenzita čištění, množství vody, počet čističích cyklů) pro konkrétní místnosti nebo oblasti v závislosti na požadavcích na čištění nebo stupni znečištění.
Funkce časovače
- Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
- RCF 3 samostatně spouští úklidové operace na základě naplánovaných termnínů/časů.
Hlasový výstup
- Vždy dobře informován: RCF 3 využívá hlasový výstup k poskytování důležitých informací a sdílení aktuálního stavu.
- Pokud robot potřebuje pomoc nebo servis, sdělí vám to hlasovým výstupem nebo v aplikaci.
Senzory proti pádu
- Senzory pádu spolehlivě zabraňují pádu ze shodů nebo říms.
- Senzory nepřetržitě snámají podlahu. Pokud je zjištěn velký spád nebo podobné riziko, řídicí jednostka obdrží signál, který robota přiměje k otočení.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Veškerý přenos dat mezi aplikací Home Robots ve vašem chytrém telefonu a robotickým mopem probíhá prostřednictvím cloudu na serverech umístěných pouze v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robota a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno tak, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|180
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|5,2
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|120
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²)
|80
|Nádrž na čerstvou vodu (ml)
|430
|Nádrž na odpadní vodu (ml)
|115
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hmotnost vytíracího robota (kg)
|4,5
|Hmotnost nabíjecí stanice (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,2
|Výška robota (mm)
|120
|Průměr robota (mm)
|340
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|142 x 153 x 124
Obsah balení
- Válec z mikrovláken: 2 Kusy
- Čisticí nástroj
- Nádrž na čerstvou vodu
- Nádrž na odpadní vodu
- Nabíjecí stanice
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Mokré čištění/ Automatický systém/ Bod
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly RCF 3
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
