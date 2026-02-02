ROBOTICKÝ VYSAVAČ S MOPOVÁNÍM RCV 3
Robotický vysavač RCV 3 s přesnou navigací LiDAR a pohodlným ovládáním pomocí aplikace čistí koberce s nízkým vlasem a tvrdé povrchy plně autonomně a systematicky.
Více času na příjemné věci v životě: chytrý robotický vysavač RCV 3 za vás převezme čištění podlah. Robot RCV 3 systematicky a nezávisle vyčistí vaše tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Suché nečistoty spolehlivě dopraví do vestavěné nádoby na odpad rotační kartáč, boční kartáč na hrany a ventilátor. Tam, kde je to potřeba, RCV 3 nejen vysává, ale dokáže i setřít prach z podlah pomocí nasazovacího mopu. Po skončení práce se vždy sám vrací do nabíjecí stanice. Prostřednictvím aplikace je robotický vysavač RCV 3 při prvním použití vyslán na průzkumnou cestu a automaticky vytvoří mapu místností (LiDAR). Pro každou místnost lze pak nastavit individuální parametry úklidu. Například, které místnosti by se měly jen vysát, i vytřít nebo vůbec neuklízet. Další senzory zabraňují pádu zařízení například ze schodů. Pro úklidové práce lze RCV 3 pohodlně spustit prostřednictvím aplikace, pomocí přednastaveného individuálního plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud úklidový robot potřebuje pomoc, sdělí vám to prostřednictvím hlasového výstupu. Pro první spojení RCV k aplikaci je třeba zaheslované Wi-Fi připojení verze 2,4 GHz.
Charakteristické znaky a výhody
Mokré vytíráníPro ještě lepší výsledky čištění může RCV 3 také mopovat. V případě potřeby použijte k tomu určený hadřík z mikrovlákna, naplňte nádržku na čistou vodu a pusťte vysavač do akce. Robotický vysavač RCV 3 lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré mopování, nebo s oběma možnostmi dohromady v kombinovaném režimu čištění.
Přesná navigaceSenzory LiDAR na RCV 3 umožňují velmi přesné zmapování místností a vytvářejí podrobné mapování pro bezpečný úklid. Díky své rychlé a robustní navigaci LiDAR, RCV 3 skenuje jednotlivé pokoje a má tak nejlepší mapu cest pro bezpečnou a spolehlivou navigaci místnostmi i ve tmě.
Senzory proti páduPádové senzory spolehlivě zabraňují pádu RCV 3 ze schodů apod. Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Celý přenos dat mezi aplikací Home Robots na vašem smartphonu a vaším robotickým vysavačem a mopem probíhá přes cloud na servery umístěné pouze v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Hlasový výstup
- Vždy dobře informován: RCV 3 používá hlasový výstup k poskytování důležitých informací a sdílení aktuálního stavu.
- Pokud robotický vysavač RCV 3 potřebuje pomoc nebo servis, sdělí vám to hlasovým výstupem.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete konfigurovat robotický vysavač RCV 3 a ovládat jej z libovolného místa. I když nejste doma. První propojení je však potřeba učinit na zaheslované Wi-Fi síti.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
Funkce časovače
- Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
- RCV 3 nezávisle zahájí úklid na základě naplánovaných dat/časů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|3,2
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|120
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h)
|85
|Kontejner na odpad (ml)
|500
|Nádoba na odpad 2 v 1 (ml)
|300
|Nádrž na čerstvou vodu 2 v 1 (ml)
|170
|Sací výkon (Pa)
|2500
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|67
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg)
|3,7
|Hmotnost nabíjecí stanice (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,9
|Výška robotického vysavače (mm)
|94
|Průměr robota (mm)
|350
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|80 x 150 x 102
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Boční kartáč: 2 x
- Filtr: 2 x
- Čisticí nástroj
- Stírací jednotka
- Utěrka: 2 x
- Nádoba na odpad 2 v 1 včetně nádrže na čerstvou vodu
- Kontejner na odpad
- Nabíjecí stanice
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)/ Automatický systém/ Bod
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RCV 3
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.