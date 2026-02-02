ROBOTICKÝ VYSAVAČ S MOPOVÁNÍM RCV 3

Více času na příjemné věci v životě: chytrý robotický vysavač RCV 3 za vás převezme čištění podlah. Robot RCV 3 systematicky a nezávisle vyčistí vaše tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Suché nečistoty spolehlivě dopraví do vestavěné nádoby na odpad rotační kartáč, boční kartáč na hrany a ventilátor. Tam, kde je to potřeba, RCV 3 nejen vysává, ale dokáže i setřít prach z podlah pomocí nasazovacího mopu. Po skončení práce se vždy sám vrací do nabíjecí stanice. Prostřednictvím aplikace je robotický vysavač RCV 3 při prvním použití vyslán na průzkumnou cestu a automaticky vytvoří mapu místností (LiDAR). Pro každou místnost lze pak nastavit individuální parametry úklidu. Například, které místnosti by se měly jen vysát, i vytřít nebo vůbec neuklízet. Další senzory zabraňují pádu zařízení například ze schodů. Pro úklidové práce lze RCV 3 pohodlně spustit prostřednictvím aplikace, pomocí přednastaveného individuálního plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud úklidový robot potřebuje pomoc, sdělí vám to prostřednictvím hlasového výstupu. Pro první spojení RCV k aplikaci je třeba zaheslované Wi-Fi připojení verze 2,4 GHz.

Charakteristické znaky a výhody
Robotický vysavač s mopováním RCV 3: Mokré vytírání
Mokré vytírání
Pro ještě lepší výsledky čištění může RCV 3 také mopovat. V případě potřeby použijte k tomu určený hadřík z mikrovlákna, naplňte nádržku na čistou vodu a pusťte vysavač do akce. Robotický vysavač RCV 3 lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré mopování, nebo s oběma možnostmi dohromady v kombinovaném režimu čištění.
Robotický vysavač s mopováním RCV 3: Přesná navigace
Přesná navigace
Senzory LiDAR na RCV 3 umožňují velmi přesné zmapování místností a vytvářejí podrobné mapování pro bezpečný úklid. Díky své rychlé a robustní navigaci LiDAR, RCV 3 skenuje jednotlivé pokoje a má tak nejlepší mapu cest pro bezpečnou a spolehlivou navigaci místnostmi i ve tmě.
Robotický vysavač s mopováním RCV 3: Senzory proti pádu
Senzory proti pádu
Pádové senzory spolehlivě zabraňují pádu RCV 3 ze schodů apod. Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Ochrana dat a aktualizace
  • Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
  • Celý přenos dat mezi aplikací Home Robots na vašem smartphonu a vaším robotickým vysavačem a mopem probíhá přes cloud na servery umístěné pouze v Německu.
  • Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Hlasový výstup
  • Vždy dobře informován: RCV 3 používá hlasový výstup k poskytování důležitých informací a sdílení aktuálního stavu.
  • Pokud robotický vysavač RCV 3 potřebuje pomoc nebo servis, sdělí vám to hlasovým výstupem.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
  • Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
  • Pomocí aplikace můžete konfigurovat robotický vysavač RCV 3 a ovládat jej z libovolného místa. I když nejste doma. První propojení je však potřeba učinit na zaheslované Wi-Fi síti.
  • Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
  • Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
  • Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
  • Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
  • Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
Funkce časovače
  • Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
  • RCV 3 nezávisle zahájí úklid na základě naplánovaných dat/časů.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Doba nabití baterie (min) 230
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Kapacita baterie (Ah) 3,2
Doba čištění na jedno nabití (min) 120
Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h) 85
Kontejner na odpad (ml) 500
Nádoba na odpad 2 v 1 (ml) 300
Nádrž na čerstvou vodu 2 v 1 (ml) 170
Sací výkon (Pa) 2500
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 67
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg) 3,7
Hmotnost nabíjecí stanice (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,9
Výška robotického vysavače (mm) 94
Průměr robota (mm) 350
Rozměry nabíjecí stanice (mm) 80 x 150 x 102

Obsah balení

  • Čisticí kartáč
  • Boční kartáč: 2 x
  • Filtr: 2 x
  • Čisticí nástroj
  • Stírací jednotka
  • Utěrka: 2 x
  • Nádoba na odpad 2 v 1 včetně nádrže na čerstvou vodu
  • Kontejner na odpad
  • Nabíjecí stanice

Vybavení

  • autonomní čištění
  • Senzory proti pádu
  • Provoz pomocí aplikace
  • Připojení přes WLAN
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
  • Hlasový výstup
  • Laserový navigační systém (LiDAR)
  • Funkce časovače: Možnost vícero timerů
  • Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)/ Automatický systém/ Bod
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RCV 3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

