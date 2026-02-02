Robotický vysavač s mopováním RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort využívá navigaci LiDAR, umělou inteligenci a duální laserový systém pro navigaci kolem překážek. Vysavač se ovládá prostřednictvím aplikace, samostatně vysává koberce i tvrdé podlahy a zvládne i mokré vytírání pomocí mopu.
RCV 5 Comfort kombinuje umělou inteligenci s dvojitým laserovým systémem a kamerou, aby rozpoznal překážky, jako jsou kabely nebo boty, a bezpečně je objel. Po spuštění začne robot samostatně vysávat: suché nečistoty spolehlivě dopraví do odpadní nádoby rotující kartáč, boční kartáče a výkonný ventilátor. Ultrazvukový senzor koberců detekuje koberce a aktivuje výkonný režim vysávání Auto Boost. Volitelně může být RCV 5 vybaven stírací jednotkou, takže dokáže také vytírat podlahy. V režimu vytírání se robot automaticky vyhýbá kobercům. Pomocí detekce prostředí LiDAR vytváří RCV 5 mapu místnosti, kterou lze přizpůsobit v aplikaci. Můžete tak definovat oblasti, které se mají vždy pouze vysávat nebo pouze vytírat. Robot se aktivuje pomocí aplikace, přednastaveného plánu nebo stisknutím tlačítka. V aplikaci lze sledovat stav úklidu. V případě problémů vydává RCV 5 upozornění prostřednictvím hlasového výstupu. Po dokončení svého úkolu nebo v případě potřeby mezi tím se automaticky vrátí do chytré nabíjecí a samočinné stanice, kde automaticky vyprázdní nádobu na prach a dobije baterii.
Charakteristické znaky a výhody
Mokré vytíráníPro ještě lepší výsledky čištění může RCV 5 mopovat. V případě potřeby použijte k tomu určený hadřík z mikrovlákna, naplňte nádržku na čistou vodu a můžete vysavač poslat do akce. Robotický vysavač RCV 5 lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré mopování, nebo s oběma možnostmi dohromady v kombinovaném režimu čištění.
Přesná navigace pomocí umělé inteligenceS rychlou a robustní navigací LiDAR robot s přesností skenuje a mapuje místnosti a zajišťuje nejlepší orientaci pro spolehlivé úklidové cesty i ve tmě. Duální laserový senzor a kamera na robotu dokonce umožňují rozpoznat malé nebo ploché předměty, které jsou pro systém LiDAR příliš malé (např. boty, ponožky nebo kabely). Pokud systém duální laserové kamery detekuje překážky, začlení je do mapy. Robot kolem nich projíždí inteligentním navigačním manévrem, aby se zabránilo uvíznutí nebo poškození.
Automatické vyprazdňování prachuRutinní automatické vyprazdňování zásobníku na prach výrazně prodlužuje dobu autonomního čištění RCV 5. Zásobník na prach RCV 5 není třeba vyprazdňovat ručně, čímž se eliminuje kontakt s prachem a nečistotami. Běžné vyprazdňování prachové nádoby zaručuje, že sací výkon RCV 5 je vždy vysoký.
Detekce koberců a Auto Boost
- RCV 5 automaticky detekuje kobercové povrchy pomocí ultrazvukového senzoru a zobrazuje je na mapě v aplikaci.
- Pokud je aktivováno mokré mopování, robot se vyhne detekovaným kobercovým povrchům a obejde je.
- Funkce Auto Boost zvyšuje sací výkon na kobercových površích podle potřeby pro ještě lepší výsledky čištění.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete konfigurovat čisticího robota RCV 5 a ovládat jej z libovolného místa. I když nejste doma. První propojení je však potřeba učinit na zaheslované Wi-Fi síti.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Hlasový výstup
- RCV 5 používá hlasový výstup k poskytování důležitých informací a sdílení aktuálního stavu.
- Pokud robotický vysavač RCV 5 potřebuje pomoc nebo servis, sdělí vám to hlasovým výstupem.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Celý přenos dat mezi aplikací Home Robots na vašem smartphonu a vaším robotickým vysavačem a mopem probíhá přes cloud na servery umístěné pouze v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Vliesový filtrační sáček
- Filtrační sáček z vliesu spolehlivě zachytí prach a nečistoty.
- Zachycené nečistoty se snadno a hygienicky odstraňují.
- Otvor vliesového filtračního sáčku se ihned uzavře po vytažení ze stanice. Nečistoty tak zůstanou bezpečně v sáčku a při jeho výměně je spolehlivě zabráněno úniku prachu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|5,2
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|120
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h)
|85
|Kontejner na odpad (ml)
|330
|Nádrž na čerstvou vodu (ml)
|240
|Sací výkon (Pa)
|5000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|66
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,5
|Výška robotického vysavače (mm)
|97
|Průměr robota (mm)
|350
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|135 x 150 x 99
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Boční kartáč: 2 x
- Filtr: 2 x
- Čisticí nástroj
- Stírací jednotka
- Utěrka: 2 x
- Kontejner na odpad
- Nádrž na čerstvou vodu
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Nabíjecí a odsávací stanice
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Laserový senzor a kamera
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)/ Automatický systém/ Bod
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- U koberců s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RCV 5 Comfort
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
