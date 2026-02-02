ELEKTRICKÁ ŠKRABKA NA LED EDI 4
Očistí autoskla od námrazy jedním tahem. Rotační kotouč s plastovými čepelemi si poradí i s opravdu silnou vrstvu ledu.
- Bez námahy odstraní i odolnější vrstvy ledu.
- Snadná výměna kotouče bez užití nářadí.
- Lehká manipulace.
- LED displej kontrolující stav baterie.
- Praktický rozměr pro skladování.
Již žádné náročné vyprošťování auta z ledové krusty. Ruce nechte pěkně v teple rukavic a usnadněte si práci pomocí elektrické škrabky na led EDI 4. Rotující kotouč s plastovými čepelemi pracuje rychle a hravě zatočí i s silnou námrazou, aniž by poškodil skla. Stačí pouze lehce přitlačit na zmrzlý povrch a led se okamžitě uvolní. Případné opotřebení čepelí snadno vyřešíte výměnou za nový nástavec, který pořídíte v sekci náhradních dílů. Výměna je velmi snadná a zvládnete ji i bez nářadí. Po použití škrabku jednoduše uložte do ochranného krytu, který brání jejímu mechanickému poškození. Stav baterie snadno ověříte pomocí LED signalizace, která vám blikáním oznámí nutnost dobití. Přidejte k nákupu ještě letní sadu nástavců a ze škrabky se během pár tahů stane myčka autoskel.
Charakteristické znaky a výhody
Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemiOdolný kotouč odstraní bez námahy i silné vrstvy ledu.
Možná výměnaKotouč lze rychle a jednoduše vyměnit i bez nářadí.
Výkonné lithium-iontové článkyJedno nabití baterie postačí pro vícero použití.
Snadná manipulace
- Lehkým tlakem shora začne kotouč rotovat.
LED kontrolka na přístroji
- Integrovaná LED kontrolka bliká, pokud je třeba zařízení nabít.
Včetně ochranného krytu
- Pro bezpečnou manipulaci a uložení.
Specifikace
Technické údaje
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|15
|Čas nabíjení baterie (h)
|3
|Průměr kotouče (mm)
|100
|Počet otáček kotouče (rpm)
|500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|133 x 124 x 110
Obsah balení
- Lithium-iontová baterie
- Nabíjecí kabel baterie
- Ochranná klapka
- Škrábací kotouč
Oblasti použití
- Čelní skla
Náhradní díly EDI 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
Prozkoumejte elektrickou škrabku EDI 4 v 360 stupních
Jak funguje elektrická škrabka na led
Rotující plastové nože
Rotující disk s robustními plastovými noži bez námahy odstraňuje i odolnou námrazu.
Výměna bez nářadí
Rotující kotouč lze rychle a snadno vyměnit bez použití nástrojů.
Lehké použití
Brusný kotouč se začne otáčet lehkým stlačením shora.
LED displej zobrazí provozní stav baterie
Když je potřeba škrabku na led nabít, začne integrovaná LED dioda blikat.
Rychle připraven k použití
Pohotovostní režim lze zapnout a vypnout.
Ochranné víčko
Pro bezpečnou manipulaci a skladování.
Návody
