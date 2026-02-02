Elektrická škrabka na led EDI 4 + letní sada
Celoroční řešení čelních skel automobilů: EDI 4 Limited Edition odstraňuje i odolnou špínu a led z čelních skel automobilů jedním tahem.
Nejjasnější výhled 365 dní v roce: Sada obsahující elektrickou škrabku na led a sadu na čištění čelního skla EDI 4 udrží vaše čelní sklo bez námrazy a nečistot. Mezi škrabacím a čisticím kotoučem můžete rychle přepínat podle aplikace a povětrnostních podmínek – bez potřeby nářadí. Škrabka s robustními plastovými čepelemi odstraňuje i odolný led efektivně a bez námahy jediným pohybem. Pokud je EDI 4 v pohotovostním režimu, mírným tlakem shora se škrabací kotouč začne otáčet a led zmizí, jako by kouzlem. Sada na čištění čelního skla obsahující náhradní kotouč, hadřík z mikrovlákna, čisticí podložku a čistič čelního skla RM 650 má vše, co potřebujete pro důkladné vyčištění čelního skla. Dokonce i zažrané nečistoty, jako jsou zbytky hmyzu nebo ptačí trus, jsou odstraněny během okamžiku. Čisticí polštářek a hadřík z mikrovlákna jsou omyvatelné, takže je lze používat znovu a znovu. Jedno nabití baterie pohání škrabku pro několik aplikací. Integrovaná LED dioda bliká, když je potřeba zařízení nabít.
Charakteristické znaky a výhody
Celoroční použitíPoužívejte svou škrabku na led po celý rok se sadou na čištění čelního skla.
Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemiOdolný kotouč odstraní bez námahy i silné vrstvy ledu.
Pro rychlé průběžné čištěníČisticí sada uvolňuje nečistoty z čelního skla bez použití vody.
Možná výměna
- Pro výměnu nástavců pro škrábání ledu/čištění čelního skla nejsou potřeba žádné nástroje.
Výkonné lithium-iontové články
- Jedno nabití baterie postačí pro vícero použití.
Specifikace
Technické údaje
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Doba běhu baterie (min)
|15
|Čas nabíjení baterie (h)
|3
|Průměr kotouče (mm)
|100
|Počet otáček kotouče (rpm)
|500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|133 x 124 x 110
Obsah balení
- Lithium-iontová baterie
- Nabíjecí kabel baterie
- Ochranná klapka
- Škrábací kotouč
- Sada na čištění čelního skla
Oblasti použití
- Čelní skla
Příslušenství
Náhradní díly EDI 4 + letní sada
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.