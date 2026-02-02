Elektrická škrabka na led EDI 4 + letní sada

Celoroční řešení čelních skel automobilů: EDI 4 Limited Edition odstraňuje i odolnou špínu a led z čelních skel automobilů jedním tahem.

Nejjasnější výhled 365 dní v roce: Sada obsahující elektrickou škrabku na led a sadu na čištění čelního skla EDI 4 udrží vaše čelní sklo bez námrazy a nečistot. Mezi škrabacím a čisticím kotoučem můžete rychle přepínat podle aplikace a povětrnostních podmínek – bez potřeby nářadí. Škrabka s robustními plastovými čepelemi odstraňuje i odolný led efektivně a bez námahy jediným pohybem. Pokud je EDI 4 v pohotovostním režimu, mírným tlakem shora se škrabací kotouč začne otáčet a led zmizí, jako by kouzlem. Sada na čištění čelního skla obsahující náhradní kotouč, hadřík z mikrovlákna, čisticí podložku a čistič čelního skla RM 650 má vše, co potřebujete pro důkladné vyčištění čelního skla. Dokonce i zažrané nečistoty, jako jsou zbytky hmyzu nebo ptačí trus, jsou odstraněny během okamžiku. Čisticí polštářek a hadřík z mikrovlákna jsou omyvatelné, takže je lze používat znovu a znovu. Jedno nabití baterie pohání škrabku pro několik aplikací. Integrovaná LED dioda bliká, když je potřeba zařízení nabít.

Charakteristické znaky a výhody
Elektrická škrabka na led EDI 4 + letní sada: Celoroční použití
Celoroční použití
Používejte svou škrabku na led po celý rok se sadou na čištění čelního skla.
Elektrická škrabka na led EDI 4 + letní sada: Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemi
Rotující kotouč se stabilními plastovými čepelemi
Odolný kotouč odstraní bez námahy i silné vrstvy ledu.
Elektrická škrabka na led EDI 4 + letní sada: Pro rychlé průběžné čištění
Pro rychlé průběžné čištění
Čisticí sada uvolňuje nečistoty z čelního skla bez použití vody.
Možná výměna
  • Pro výměnu nástavců pro škrábání ledu/čištění čelního skla nejsou potřeba žádné nástroje.
Výkonné lithium-iontové články
  • Jedno nabití baterie postačí pro vícero použití.
Specifikace

Technické údaje

Typ baterie Lithium-iontová baterie
Doba běhu baterie (min) 15
Čas nabíjení baterie (h) 3
Průměr kotouče (mm) 100
Počet otáček kotouče (rpm) 500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 133 x 124 x 110

Obsah balení

  • Lithium-iontová baterie
  • Nabíjecí kabel baterie
  • Ochranná klapka
  • Škrábací kotouč
  • Sada na čištění čelního skla
Oblasti použití
  • Čelní skla
Příslušenství
Náhradní díly EDI 4 + letní sada

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.