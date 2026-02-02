Tlaková myčka K Mini Plus

Nejmenší tlaková myčka Kärcher odstraní nečistoty během okamžiku a snadno se přepravuje a skladuje. Díky sadě hadic je ihned připraven k použití.

Kompaktní a lehký: K Mini Plus je nejmenší tlaková myčka Kärcher. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti ji lze snadno přepravovat a skladovat. Tento malý čistič je ideální pro rychlé a účinné čištění balkonů, teras a zahradního nábytku, stejně jako jízdních kol a malých automobilů. Jeho manipulace je samozřejmostí: Stříkací pistoli, prodlužovací trubku a stříkací trysku Vario Power lze sestavit v několika málo krocích. Vysokotlakou hadici snadno a rychle zacvaknete do přístroje a stříkací pistole pomocí systému Quick Connect. Pětimetrová mimořádně tenká vysokotlaká hadice PremiumFlex zabraňuje tvorbě nepříjemných uzlů a nabízí maximální flexibilitu a volnost pohybu při čištění. Odnímatelný držák příslušenství umožňuje správné uložení všech dodávaných dílů. Díky sadě hadic s 6metrovou zahradní hadicí, 2 univerzálními hadicovými spojkami (jedna s Aqua Stopem) a kohoutkovým adaptérem pro vnitřní armatury je K Mini Plus ihned připraven k použití. Sadu hadic lze uložit do samostatné tašky na příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Tlaková myčka K Mini Plus: Kompaktní a lehký přístroj
Kompaktní a lehký přístroj
Lze je snadno skladovat ve vnitřních i venkovních prostorách. Snadná přeprava pro flexibilní čištění.
Tlaková myčka K Mini Plus: Odnímatelný držák příslušenství
Odnímatelný držák příslušenství
Pohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.
Tlaková myčka K Mini Plus: Extra tenká vysokotlaká hadice PremiumFlex
Extra tenká vysokotlaká hadice PremiumFlex
Vysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly. Maximální flexibilita při čištění.
Praktické navíjení kabelů
  • Snadno a rychle navíjejte a odvíjejte napájecí kabel.
  • Napájecí kabel pevně drží na místě kolem stojanu zařízení.
Systém Quick Connect
  • Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Průtok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Příkon (W) 1400
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 278 x 233 x 296

Obsah balení

  • Prodloužení pracovního nástavce
  • Vysokotlaká pistole: G 110 Q Short
  • Tryska Vario Power Jet
  • Vysokotlaká hadice: 5 m, Premium Flex
  • Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
  • Sada pro připojení ke kohoutku (pro exteriéry i interiéry)

Vybavení

  • Quick Connect na straně přístroje
  • Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
  • Navíjení kabelu
Tlaková myčka K Mini Plus

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly K Mini Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

