Tlaková myčka K Mini Plus
Nejmenší tlaková myčka Kärcher odstraní nečistoty během okamžiku a snadno se přepravuje a skladuje. Díky sadě hadic je ihned připraven k použití.
Kompaktní a lehký: K Mini Plus je nejmenší tlaková myčka Kärcher. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti ji lze snadno přepravovat a skladovat. Tento malý čistič je ideální pro rychlé a účinné čištění balkonů, teras a zahradního nábytku, stejně jako jízdních kol a malých automobilů. Jeho manipulace je samozřejmostí: Stříkací pistoli, prodlužovací trubku a stříkací trysku Vario Power lze sestavit v několika málo krocích. Vysokotlakou hadici snadno a rychle zacvaknete do přístroje a stříkací pistole pomocí systému Quick Connect. Pětimetrová mimořádně tenká vysokotlaká hadice PremiumFlex zabraňuje tvorbě nepříjemných uzlů a nabízí maximální flexibilitu a volnost pohybu při čištění. Odnímatelný držák příslušenství umožňuje správné uložení všech dodávaných dílů. Díky sadě hadic s 6metrovou zahradní hadicí, 2 univerzálními hadicovými spojkami (jedna s Aqua Stopem) a kohoutkovým adaptérem pro vnitřní armatury je K Mini Plus ihned připraven k použití. Sadu hadic lze uložit do samostatné tašky na příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní a lehký přístrojLze je snadno skladovat ve vnitřních i venkovních prostorách. Snadná přeprava pro flexibilní čištění.
Odnímatelný držák příslušenstvíPohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.
Extra tenká vysokotlaká hadice PremiumFlexVysokotlakou hadici můžete snadno navíjet a odvíjet, aniž by se na ní tvořily uzly. Maximální flexibilita při čištění.
Praktické navíjení kabelů
- Snadno a rychle navíjejte a odvíjejte napájecí kabel.
- Napájecí kabel pevně drží na místě kolem stojanu zařízení.
Systém Quick Connect
- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Průtok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Příkon (W)
|1400
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|278 x 233 x 296
Obsah balení
- Prodloužení pracovního nástavce
- Vysokotlaká pistole: G 110 Q Short
- Tryska Vario Power Jet
- Vysokotlaká hadice: 5 m, Premium Flex
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Sada pro připojení ke kohoutku (pro exteriéry i interiéry)
Vybavení
- Quick Connect na straně přístroje
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Navíjení kabelu
Čisticí prostředky
Náhradní díly K Mini Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
