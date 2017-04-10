Spárování tlakové pistole s tlakovou myčkou
Před prvním použitím vašeho tlakového čističe z řady Smart Control nebo Full Control Plus musí být k zařízení připojena spouštěcí pistole. Níže najdete jednoduchý návod, jak na to.
Smart Control
Video návod
Zde najdete stručné video s pokyny pro připojení tlakové pistole Smart Control k zařízení.
- Zapojte přístroj do zásuvky. (0:02)
- Po vložení se režim připojení aktivuje na cca. 60 sekund. (0:07)
- Stiskněte současně klávesy + a - na tlakové pistoli Smart Control a držte je stisknuté přibližně 2 sekundy až 3 sekundy, dokud se rozsvítí displej. (0:09)
- Po úspěšném připojení se na spouštěcí pistoli zobrazí tlakové stupně a symbol Bluetooth. Pokud se připojení nezdařilo, opakujte kroky popsané výše. Je důležité odpojit zařízení a počkat alespoň 10 sekund, než se zařízení znovu zapojí. (0:13)
Tip: Pokud se připojení Bluetooth nespustí automaticky, stiskněte znovu spouštěcí tlačítko na 10 sekund. Po úspěšném připojení se na spouštěcí pistoli rozsvítí symbol Bluetooth.
Mobilní telefon lze tímto způsobem kdykoli připojit k tlakové pistoli.
Full Control Plus
Video návod
Zde najdete stručné video s pokyny pro připojení tlakové pistole Full Control Plus k zařízení.
- Zapojte síťový kabel do zásuvky. Po vložení se režim připojení aktivuje na cca. 60 sekund. (0:07)
- Stiskněte současně klávesy + a - na tlakové pistoli Full Control Plus a držte je stisknuté alespoň 5 sekund, dokud nezačne blikat signální symbol. (0:13)
- Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se na tlakové pistoli stupně tlaku. Pokud se připojení nezdaří, zopakujte kroky popsané výše. Je důležité nejprve odpojit zařízení a poté jej znovu zapojit. (0:27)
