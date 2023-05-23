Tlakové myčky s oceněním
Vsaďte na kvalitu, kterou vám garantujeme! Tlakové myčky Kärcher díky své kvalitě obdržely ocenění:
- Vítěz nezávislého testu SLG Prüf
Níže se o uvedených oceněních dozvíte více.
SLG Prüf: Nejúčinější čisticí tryska
V laboratorním srovnání prokázala tlaková myčka K 5 od společnosti Kärcher nejširší a tím nejúčinnější čisticí trysku ve srovnání se čtyřmi konkurenčními produkty od známých výrobců. Naše zařízení byla porovnána s konkurenčními produkty se stejným nebo vyšším maximálním tlakem.
> Více o testu zde
Kärcher získal prestižní ocenění Guinnessova světového rekordu v prodeji tlakových myček
Značka Kärcher se stala synonymem pro tlakové myčky po celém světě. Díky své dlouhodobé dominanci na trhu získala společnost Kärcher prestižní titul Guinness World RecordsTM jako nejprodávanější značka tlakových myček.
Produkty s oceněním nejúčinnější čisticí trysky:
Číslo produktu1.324-400.0
NázevK 5 WCM
Číslo produktu1.324-460.0
NázevK 5 WCM Premium
Číslo produktu1.324-462.0
NázevK 5 WCM Premium Home
Číslo produktu1.324-550.0
NázevK 5 Power Control
Číslo produktu1.324-553.0
NázevK 5 Power Control Home
Číslo produktu1.324-554.0
NázevK 5 Power Control Flex
Číslo produktu1.324-555.0
NázevK 5 Power Control Home Flex Wood
Číslo produktu1.324-558.0
NázevK 5 Power Control Car & Home
Číslo produktu1.324-559.0
NázevK 5 Premium Power Control Black
Číslo produktu1.324-569.0
NázevK 5 Power Control Home & Brush
Číslo produktu1.324-572.0
NázevK 5 Power Control Stairs
Číslo produktu1.324-573.0
NázevK 5 Premium Power Control
Číslo produktu1.324-574.0
NázevK 5 Premium Power Control Home
Číslo produktu1.324-575.0
NázevK 5 Power Control Flex Anti-Twist
Číslo produktu1.324-576.0
NázevK 5 Power Control WSK
Číslo produktu1.324-650.0
NázevK 5 Smart Control
Číslo produktu1.324-652.0
NázevK 5 Smart Control Home
Číslo produktu1.324-654.0
NázevK 5 Smart Control WSK
Číslo produktu1.324-670.0
NázevK 5 Premium Smart Control
Číslo produktu1.324-673.0
NázevK 5 Premium Smart Control Home
Číslo produktu1.324-675.0
NázevK 5 Premium Smart Control Flex
Číslo produktu1.324-677.0
NázevK 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
Číslo produktu1.324-679.0
NázevK 5Premium Smart Control Home Flex Wood
Číslo produktu1.324-685.0
NázevK 5 Premium Smart Control Car & Home
Číslo produktu1.630-729.0
NázevK 5 Pure Home
Číslo produktu1.630-750.0
NázevK 5 Compact
Číslo produktu1.630-753.0
NázevK 5 Compact Home
Číslo produktu1.630-760.0
NázevK 5 Compact Home Flex Anti-Twist
Číslo produktu1.630-761.0
NázevK 5 Compact Special FJ 6
Číslo produktu1.630-764.0
NázevK 5 Compact Flex Anti-Twist
Číslo produktu1.324-551.0
NázevK 5 Power Control
Číslo produktu1.324-556.0
NázevK 5 Power Control Home & Pipe
Číslo produktu1.324-671.0
NázevK 5 Premium Smart Control
Číslo produktu1.324-678.0
NázevK 5 Premium Smart Control Home
Číslo produktu1.324-686.0
NázevK 5 Premium Smart Control Flex Black Line
Číslo produktu1.630-755.0
NázevK 5 Compact Car & Home
Číslo produktu1.630-765.0
NázevK 5 Compact Flex Anti-Twist
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.