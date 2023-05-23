Tlakové myčky s oceněním

Vsaďte na kvalitu, kterou vám garantujeme! Tlakové myčky Kärcher díky své kvalitě obdržely ocenění:

Níže se o uvedených oceněních dozvíte více.

SLG Prüf


SLG Prüf: Nejúčinější čisticí tryska

V laboratorním srovnání prokázala tlaková myčka K 5 od společnosti Kärcher nejširší a tím nejúčinnější čisticí trysku ve srovnání se čtyřmi konkurenčními produkty od známých výrobců. Naše zařízení byla porovnána s konkurenčními produkty se stejným nebo vyšším maximálním tlakem. 

> Více o testu zde

Guinnessův rekord


Kärcher získal prestižní ocenění Guinnessova světového rekordu v prodeji tlakových myček

Značka Kärcher se stala synonymem pro tlakové myčky po celém světě. Díky své dlouhodobé dominanci na trhu získala společnost Kärcher prestižní titul Guinness World RecordsTM jako nejprodávanější značka tlakových myček.

> Více o ocenění zde

Produkty s oceněním nejúčinnější čisticí trysky:

﻿Číslo produktu

1.324-400.0

Název

K 5 WCM

﻿Číslo produktu

1.324-460.0

Název

K 5 WCM Premium

﻿Číslo produktu

1.324-462.0

Název

K 5 WCM Premium Home

﻿Číslo produktu

1.324-550.0

Název

K 5 Power Control

﻿Číslo produktu

1.324-553.0

Název

K 5 Power Control Home

﻿Číslo produktu

1.324-554.0

Název

K 5 Power Control Flex

﻿Číslo produktu

1.324-555.0

Název

K 5 Power Control Home Flex Wood

﻿Číslo produktu

1.324-558.0

Název

K 5 Power Control Car & Home

﻿Číslo produktu

1.324-559.0

Název

K 5 Premium Power Control Black

﻿Číslo produktu

1.324-569.0

Název

K 5 Power Control Home & Brush

﻿Číslo produktu

1.324-572.0

Název

K 5 Power Control Stairs

﻿Číslo produktu

1.324-573.0

Název

K 5 Premium Power Control

﻿Číslo produktu

1.324-574.0

Název

K 5 Premium Power Control Home

﻿Číslo produktu

1.324-575.0

Název

K 5 Power Control Flex Anti-Twist

﻿Číslo produktu

1.324-576.0

Název

K 5 Power Control WSK

﻿Číslo produktu

1.324-650.0

Název

K 5 Smart Control

﻿Číslo produktu

1.324-652.0

Název

K 5 Smart Control Home

﻿Číslo produktu

1.324-654.0

Název

K 5 Smart Control WSK

﻿Číslo produktu

1.324-670.0

Název

K 5 Premium Smart Control

﻿Číslo produktu

1.324-673.0

Název

K 5 Premium Smart Control Home

﻿Číslo produktu

1.324-675.0

Název

K 5 Premium Smart Control Flex

﻿Číslo produktu

1.324-677.0

Název

K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist

﻿Číslo produktu

1.324-679.0

Název

K 5Premium Smart Control Home Flex Wood

﻿Číslo produktu

1.324-685.0

Název

K 5 Premium Smart Control Car & Home

﻿Číslo produktu

1.630-729.0

Název

K 5 Pure Home

﻿Číslo produktu

1.630-750.0

Název

K 5 Compact

﻿Číslo produktu

1.630-753.0

Název

K 5 Compact Home

﻿Číslo produktu

1.630-760.0

Název

K 5 Compact Home Flex Anti-Twist

﻿Číslo produktu

1.630-761.0

Název

K 5 Compact Special FJ 6

﻿Číslo produktu

1.630-764.0

Název

K 5 Compact Flex Anti-Twist

﻿Číslo produktu

1.324-551.0

Název

K 5 Power Control

﻿Číslo produktu

1.324-556.0

Název

K 5 Power Control Home & Pipe

﻿Číslo produktu

1.324-671.0

Název

K 5 Premium Smart Control

﻿Číslo produktu

1.324-678.0

Název

K 5 Premium Smart Control Home

﻿Číslo produktu

1.324-686.0

Název

K 5 Premium Smart Control Flex Black Line

﻿Číslo produktu

1.630-755.0

Název

K 5 Compact Car & Home

﻿Číslo produktu

1.630-765.0

Název

K 5 Compact Flex Anti-Twist
