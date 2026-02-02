VYSAVAČ NA POPEL AD 2 BATTERY
S aku vysavačem na popel AD 2 rychle a účinně vyčistíte krb i peletová kamna. Navíc bez prášení. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
- Platforma 18 V Kärcher: kompatibilní s dalšími stroji.
- Maximální flexibilita: žádné omezení, s tímto vysavačem se dostanete všude i bez zásuvky.
- Vyroben z nehořlavého materiálu.
- Čištění filtru: stisk jednoho tlačítka.
Aku vysavač na popel AD 2 spolehlivě odstraní popel i další suché nečistoty. Díky kvalitnímu filtračnímu systému navíc bez zbytečného prášení. Plynulý výkon přístroje zajišťuje funkce ReBoost, pomocí níž vyčistíte zanesený filtr pouhým stiskem tlačítka. Pokud tedy vysavač začne ztrácet na sacím výkonu, stačí stisknout tlačítko a bez dalšího zdržování pokračovat v úklidu. O přísun energie se stará silná 18V baterie Kärcher, která na svém LCD displeji průběžně ukazuje její stav. Maximální bezpečí při úklidu zajišťuje konstrukce z nehořlavých materiálů a pokovená hadice. Díky praktické zkosené hubici navíc jednoduše vysajete i špatně dostupná místa. Špína se hromadí v objemné 14l nádobě, kterou po práci snadno vysypete. Hadici následně lehce nasadíte na vrchní část stroje a vysavač pohodlně schováte i do malé komůrky, kde počká na svůj další úkol. Vysavač je kompatibilní s bateriovou platformou Kärcher 18V. Baterie ani nabíječka však nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerMaximální volnost pohybu díky bezdrátové flexibilitě. Technologie Real Time s LCD displejem pro zobrazení stavu nabití baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.
Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)Maximální bezpečnost při vysávání popela - také při neodborném použití.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítkaVýkonné čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka. Pro trvale vysoký sací výkon a velké množství nečistot.
Jednodílný filtrační systém (nehořlavý) s robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty
- S robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty.
- Pro snadné vyprazdňování a čištění nádoby bez kontaktu s nečistotami.
- Nejvyšší komfort díky rychlému vyjímání filtru v pouze jednom kroku.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|200
|Sací výkon (W)
|45
|Podtlak (mbar)
|max. 95
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádrže (l)
|14
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 13 (2,5 Ah) / cca 25 (5,0 Ah)
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|328 x 343 x 431
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1.2 m
- Materiál sací hadice: Kovový obal
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
- Filtr na hrubé nečistoty
- Filtr hrubých nečistot: Kov
Vybavení
- Materiál nádrže: Kov
- Funkce čištění filtru
- Nastavení pozice
- Pohodlná rukojeť na nádobě
- Úložný prostor pro drobné předměty
Videa
Oblasti použití
- Odstranění popela
- Krby, kamna a jiná topeniště
- Grilování
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly AD 2 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
