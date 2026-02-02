VYSAVAČ NA POPEL AD 2 BATTERY SET
Výkonný vysavač na popel AD 2 v aku verzi vyčistí krby i grily i v místech, kde není v blízkosti žádné elektrické připojení. Vysavač dodáváme včetně baterie a nabíječky.
- Platforma 18 V Kärcher (baterie s nabíječkou jsou součástí balení): kompatibilní s dalšími stroji.
- Žádné tahání kabelů: vysávání bez nutnosti elektrické zásuvky.
- Vyroben z nehořlavého materiálu.
- Čištění filtru: stiskem jednoho tlačítka.
Bezdrátový vysavač na popel AD 2 battery set oceníte při úklidu peletových kamen, krbu i zahradního grilu. Poradí si s hrubou špínou i jemným prachem. A to i na těžko doustupných místech, která hravě vyčistíte pomocí praktické zkosené hubice. Maximální bezpečí při práci s popelem pak zaručuje konstrukce z kvalitních nehořlavých materiálů - 14l kovová nádoba a pokovená sací hadice. Potřebný výkon přístroje zajišťuje silná 18V baterie, která na svém LCD displeji průběžně signalizuje její stav. Perfektní výsledky zabezpečí kvalitní skládaný filtr, díky kterému se při úklidu zbytečně nepráší. Navíc ho vyčistíte pouhým stiskem tlačítka, čímž snadno a rychlo navrátíte vysacači výkon. Vysáté nečistoty se hromadí v objemné kovové nádobě s praktickou rukojetí. Tu po skončení úklidu snadno vysypete, hadici nasadíte na tělo stroje a vysavač pohodlně uskladníte i v zaplněné místnosti. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerMaximální volnost pohybu díky bezdrátové flexibilitě. Technologie Real Time s LCD displejem pro zobrazení stavu nabití baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.
Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)Maximální bezpečnost při vysávání popela - také při neodborném použití.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítkaVýkonné čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka. Pro trvale vysoký sací výkon a velké množství nečistot.
Jednodílný filtrační systém (nehořlavý) s robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty
- S robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty.
- Pro snadné vyprazdňování a čištění nádoby bez kontaktu s nečistotami.
- Nejvyšší komfort díky rychlému vyjímání filtru v pouze jednom kroku.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|200
|Sací výkon (W)
|45
|Podtlak (mbar)
|max. 95
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádrže (l)
|14
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 13 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|328 x 343 x 431
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Délka sací hadice: 1.2 m
- Materiál sací hadice: Kovový obal
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
- Filtr na hrubé nečistoty
- Filtr hrubých nečistot: Kov
Vybavení
- Materiál nádrže: Kov
- Inteligentní displej: integrovaný v baterii
- Funkce čištění filtru
- Nastavení pozice
- Pohodlná rukojeť na nádobě
- Úložný prostor pro drobné předměty
Videa
Oblasti použití
- Odstranění popela
- Krby, kamna a jiná topeniště
- Grilování
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly AD 2 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
