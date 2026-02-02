VYSAVAČ NA POPEL AD 2 BATTERY SET

Výkonný vysavač na popel AD 2 v aku verzi vyčistí krby i grily i v místech, kde není v blízkosti žádné elektrické připojení. Vysavač dodáváme včetně baterie a nabíječky.

  • Platforma 18 V Kärcher (baterie s nabíječkou jsou součástí balení): kompatibilní s dalšími stroji.
  • Žádné tahání kabelů: vysávání bez nutnosti elektrické zásuvky.
  • Vyroben z nehořlavého materiálu.
  • Čištění filtru: stiskem jednoho tlačítka.

Bezdrátový vysavač na popel AD 2 battery set oceníte při úklidu peletových kamen, krbu i zahradního grilu. Poradí si s hrubou špínou i jemným prachem. A to i na těžko doustupných místech, která hravě vyčistíte pomocí praktické zkosené hubice. Maximální bezpečí při práci s popelem pak zaručuje konstrukce z kvalitních nehořlavých materiálů - 14l kovová nádoba a pokovená sací hadice. Potřebný výkon přístroje zajišťuje silná 18V baterie, která na svém LCD displeji průběžně signalizuje její stav. Perfektní výsledky zabezpečí kvalitní skládaný filtr, díky kterému se při úklidu zbytečně nepráší. Navíc ho vyčistíte pouhým stiskem tlačítka, čímž snadno a rychlo navrátíte vysacači výkon. Vysáté nečistoty se hromadí v objemné kovové nádobě s praktickou rukojetí. Tu po skončení úklidu snadno vysypete, hadici nasadíte na tělo stroje a vysavač pohodlně uskladníte i v zaplněné místnosti. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na popel AD 2 Battery Set: Výměnná baterie 18 V Battery Power
Výměnná baterie 18 V Battery Power
Maximální volnost pohybu díky bezdrátové flexibilitě. Technologie Real Time s LCD displejem pro zobrazení stavu nabití baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.
AKU Vysavač na popel AD 2 Battery Set: Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)
Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)
Maximální bezpečnost při vysávání popela - také při neodborném použití.
AKU Vysavač na popel AD 2 Battery Set: Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítka
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítka
Výkonné čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka. Pro trvale vysoký sací výkon a velké množství nečistot.
Jednodílný filtrační systém (nehořlavý) s robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty
  • S robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty.
  • Pro snadné vyprazdňování a čištění nádoby bez kontaktu s nečistotami.
  • Nejvyšší komfort díky rychlému vyjímání filtru v pouze jednom kroku.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 200
Sací výkon (W) 45
Podtlak (mbar) max. 95
Množství vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádrže (l) 14
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 13 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 78
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 328 x 343 x 431

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Délka sací hadice: 1.2 m
  • Materiál sací hadice: Kovový obal
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
  • Filtr na hrubé nečistoty
  • Filtr hrubých nečistot: Kov

Vybavení

  • Materiál nádrže: Kov
  • Inteligentní displej: integrovaný v baterii
  • Funkce čištění filtru
  • Nastavení pozice
  • Pohodlná rukojeť na nádobě
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Videa

Oblasti použití
  • Odstranění popela
  • Krby, kamna a jiná topeniště
  • Grilování
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly AD 2 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

