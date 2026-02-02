Víceúčelový vysavač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Limitovaná edice KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition se speciální výbavou k 90. výročí založení společnosti. Zaujme svým sacím výkonem a energetickou účinností.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition je limitovaná edice s výrazným barevným provedením a speciální výbavou k 90. výročí založení společnosti. Černá edice vysavače na suché a mokré vysávání se může pochlubit poutavým designem a dodává se s hubicí do auta a čtyřmi filtračními sáčky z vliesu. Vysavač s nominálním příkonem 1000 W kombinuje silný sací výkon s vysokou energetickou účinností. Přesná souhra přístroje, sací hadice a podlahové hubice Clips zajišťuje prvotřídní výsledky úklidu suchých, mokrých, jemných i hrubých nečistot. Kompaktní design, 17litrová nádoba z nerezové oceli, 4metrový kabel a 2metrová sací hadice z něj činí skutečně flexibilní zařízení. Funkce foukání vás zbaví těžké práce s čištěním těžko přístupných míst. Po úklidu lze hadici, nářadí a drobné díly zavěsit zpět na hlavu spotřebiče a kabel sbalit na háček na kabel. Na nárazník lze také připevnit trubky a podlahové trysky. Ergonomicky tvarovaná odnímatelná rukojeť umožňuje připojit příslušenství k sací hadici. Díky chytrému uzamykacímu systému „Pull & Push“ nemůže být otevírání a zavírání nádoby jednodušší.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízeníSací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Tryska na čištění interiérů vozidel
- Praktická hubice do auta pro spolehlivé odstraňování nečistot z textilních povrchů ve vozidle.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení Černá Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení Černá
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|353 x 328 x 493
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Autohubice
- Filtrační patrona: Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 4 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
