AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 3-18 Battery
Bateriový vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 V-17/20 s 18V baterií nabízí maximální flexibilitu. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Vysávání, které nezná hranice: bateriový vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18, který je součástí 18 V bateriové platformy Kärcher Battery Power a nabízí maximální flexibilitu, kompaktní design a svobodu pohybu. Přístroj dokonale kombinuje 2 metry dlouhou sací hadici a klipsovou podlahovou hubici a dokáže během okamžiku odstranit mokré, jemné i hrubé nečistoty. Zařízení je dále vybaveno robustní a nárazuvzdornou plastovou nádobou o objemu 17 litrů, jednodílným kartušovým filtrem a také fleecovým filtračním sáčkem. Skladování sací hadice šetří místo; jednoduše jej zavěste na hlavu zařízení. Mezi další funkce patří praktická funkce fukaru pro oblasti, kde není možné vysávání, odkládací prostor na nářadí a drobnosti, otočný spínač pro snadné zapnutí a vypnutí přístroje, ergonomicky tvarované madlo pro přenášení a také "Pull & Push" uzamykací systém, který umožňuje snadné otevírání a zavírání nádoby. Parkovací poloha na nárazníku umožňuje rychlé a pohodlné uložení trubic a podlahové hubice při krátké přestávce při práci. Baterie a nabíječka nejsou součást balení.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie 18 V Battery PowerUmožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktické uložení příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Kompaktní úložiště zařízení.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné uložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|270
|Sací výkon (W)
|75
|Podtlak (mbar)
|max. 110
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 30
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 10 (2,5 Ah) / cca 20 (5,0 Ah)
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|349 x 328 x 492
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha
- Sklopná rukojeť
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Terasa
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní domek
- Interiér vozidla
- Efektivní vysávání kapalin
- Dílna
- Garáž
- Sklep
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 3-18 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.