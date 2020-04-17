Víceúčelový vysavač WD 3 P S V-17/4/20
WD 3 P S V-17/4/20 s objemem 17 l z nerezové oceli, zásuvkou pro elektrické nářadí, 4 m kabelem a 2 m sací hadicí zaručuje výkon a efektivitu.
WD 3 P S V-17/4/20 je výkonný a energeticky úsporný se spotřebou pouhých 1000 W. Stroj i sací hadice a podlahová hubice Clips jsou dokonale sladěny - pro nejlepší výsledky čištění suchých, mokrých, jemných i hrubých nečistot. Vysavač na mokré a suché vysávání zaujme kompaktním designem a robustní 17l nerezovou nádobou, 4m kabelem, 2m sací hadicí a fleecovým filtračním sáčkem. Díky jednodílnému kazetovému filtru je možné vysávat mokré i suché nečistoty bez nutnosti výměny filtru. Prostřednictvím integrované zásuvky s automatickým vypínačem lze připojit elektrické nářadí, jako jsou pily nebo brusky, a přímo vysávat vznikající nečistoty. Funkce fukaru je užitečná pro čištění obtížně přístupných míst. Hadice se ukládá zavěšením na hlavu stroje, čímž se šetří místo. Kabel lze uložit na hák na kabel, trubky a podlahové trysky na nárazník. Uzamykací systém „Pull & Push“ umožňuje jednoduché otevírání a zavírání nádoby. Rukojeť vysavače lze sejmout a příslušenství připojit přímo k sací hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadímNečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Sací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
- Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|353 x 328 x 493
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektronářadí
- Filtrační patrona: Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Elektrická zásuvka se spínací automatikou
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Dílna
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 P S V-17/4/20
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
