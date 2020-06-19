Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car
Mokro-suchý vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car s 19l nerezovou nádobou, 6m kabelem a 2m sací hadicí je mimořádně výkonný a energeticky úsporný nejenom při čištění interiéru vozidla.
Vysavač na mokré a suché vysávání WD 3 S V-19/6/20 Car je mimořádně výkonný, energeticky úsporný a kompaktní - se spotřebou pouhých 1000 W. Přístroj zaujme hubicí do auta, extra dlouhou štěrbinovou hubicí a sacím kartáčem s měkkými a tvrdými štětinami. Ať už se jedná o citlivé povrchy, jako je palubní deska, silně znečištěná místa, jako je prostor pro nohy, velké plochy, jako je zavazadlový prostor, nebo úzké prostory mezi sedadly: Díky speciálním kartáčům a tryskám lze bez problémů důkladně vyčistit každý prostor uvnitř vozidla. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojení kartáčů a trysek přímo k sací hadici, a tím i bezproblémovou práci ve stísněných prostorech. Je vybaven robustní a nárazuvzdornou nádobou z nerezové oceli o objemu 19 l, 6 m kabelem a 2 m sací hadicí s odnímatelnou rukojetí, podlahovou hubicí Clips, štěrbinovou hubicí, patronývým filtrem a filtračním sáčkem. Jednodílný filtr umožňuje vysávání suchých i mokrých nečistot bez nutnosti výměny filtru. Další vlastnosti: možnost skladování v hlavě stroje, praktická funkce foukání, uzamykací systém "Pull & Push" pro jednoduché otevírání a zavírání nádoby a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilůPro ty nejlepší výsledky čištění na citlivých površích, ve stísněných prostorách i na velkých plochách. Pro optimální odstranění nejen jemných ale i pevně ulpívajících nečistot.
Odnímatelná rukojeťNabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici. Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Sací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odkládání nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy např. ze štěrkové plochy.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|19
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|6
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|353 x 328 x 523
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Extra dlouhá spárová hubice (350 mm)
- Autohubice
- Sací štětec s měkkými štětinami
- Sací štětec s tvrdými štětinami
- Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Autosedačky
- Zadní sedadlo
- Prostor pro nohy
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Parapet
- Středová konzole
- Terasa
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 S V-19/6/20 Car
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
