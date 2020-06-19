Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car

Mokro-suchý vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car s 19l nerezovou nádobou, 6m kabelem a 2m sací hadicí je mimořádně výkonný a energeticky úsporný nejenom při čištění interiéru vozidla.

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 3 S V-19/6/20 Car je mimořádně výkonný, energeticky úsporný a kompaktní - se spotřebou pouhých 1000 W. Přístroj zaujme hubicí do auta, extra dlouhou štěrbinovou hubicí a sacím kartáčem s měkkými a tvrdými štětinami. Ať už se jedná o citlivé povrchy, jako je palubní deska, silně znečištěná místa, jako je prostor pro nohy, velké plochy, jako je zavazadlový prostor, nebo úzké prostory mezi sedadly: Díky speciálním kartáčům a tryskám lze bez problémů důkladně vyčistit každý prostor uvnitř vozidla. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojení kartáčů a trysek přímo k sací hadici, a tím i bezproblémovou práci ve stísněných prostorech. Je vybaven robustní a nárazuvzdornou nádobou z nerezové oceli o objemu 19 l, 6 m kabelem a 2 m sací hadicí s odnímatelnou rukojetí, podlahovou hubicí Clips, štěrbinovou hubicí, patronývým filtrem a filtračním sáčkem. Jednodílný filtr umožňuje vysávání suchých i mokrých nečistot bez nutnosti výměny filtru. Další vlastnosti: možnost skladování v hlavě stroje, praktická funkce foukání, uzamykací systém "Pull & Push" pro jednoduché otevírání a zavírání nádoby a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car: Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilů
Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilů
Pro ty nejlepší výsledky čištění na citlivých površích, ve stísněných prostorách i na velkých plochách. Pro optimální odstranění nejen jemných ale i pevně ulpívajících nečistot.
Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car: Odnímatelná rukojeť
Odnímatelná rukojeť
Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici. Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car: Filtrační patrona
Filtrační patrona
Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Sací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
  • Pro bezpečné odkládání nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby nebo hřebíky.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy např. ze štěrkové plochy.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Sací výkon (W) 230
Podtlak (mbar) max. 230
Množství vzduchu (l/s) max. 45
Objem nádrže (l) 19
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 6
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 74
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 353 x 328 x 523

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Extra dlouhá spárová hubice (350 mm)
  • Autohubice
  • Sací štětec s měkkými štětinami
  • Sací štětec s tvrdými štětinami
  • Filtrační patrona: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Sklopná rukojeť
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 3 S V-19/6/20 Car
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Parapet
  • Středová konzole
  • Terasa
  • Sklep
  • Efektivní vysávání kapalin
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 S V-19/6/20 Car

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

