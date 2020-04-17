Víceúčelový vysavač WD 3 V-17/4/20
Výkonný a efektivní mokro-suchý vysavač s vynikajícím poměrem ceny a výkonu: WD 3 V-17/4/20 zaujme plastovou nádobou o objemu 17 l, 4 m kabelem, 2 m sací hadicí a jednodílným patronovým filtrem.
WD 3 V-17/4/20 je výkonný a energeticky úsporný víceúčelový vysavač se spotřebou pouhých 1000 W. Stroj i sací hadice a podlahová hubice Clips jsou dokonale sladěny - pro nejlepší výsledky čištění suchých, mokrých, jemných i hrubých nečistot. Vysavač na mokré a suché vysávání zaujme svým kompaktním designem a robustní plastovou nádobou o objemu 17 l, 4m kabelem, 2m sací hadicí a vliesovým filtračním sáčkem. Díky jednodílnému patronovému filtru je možné vysávat mokré i suché nečistoty bez nutnosti výměny filtru. Funkce fukaru je užitečná pro úklid těžko přístupných míst. Hadice se ukládá zavěšením na hlavu stroje, čímž se šetří místo. Kabel lze uložit na kabelový háček, trubky a podlahové hubice na nárazník. Uzamykací systém "Pull & Push" umožňuje jednoduché otevírání a zavírání nádoby. Rukojeť vysavače lze sejmout a příslušenství připojit přímo k sací hadici. Také chytré: Nářadí nebo malé díly lze odložit na plochu na hlavě stroje. Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přenášení umožňuje pohodlnou přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patronaPro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru. Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.
Praktická úschova kabelů a příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Uložení sací hadice na hlavě zařízeníSací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|349 x 328 x 492
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 V-17/4/20
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
