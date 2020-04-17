Víceúčelový vysavač WD 3 V-17/4/20

Výkonný, efektivní a s vynikajícím poměrem cena/výkon: model WD 3 V-17/4/20 zaujme 17litrovou plastovou nádobou, 4metrovým kabelem, 2metrovou sací hadicí a jednodílným kazetovým filtrem.

WD 3 V-17/4/20 je výkonný a energeticky úsporný s jmenovitým příkonem pouhých 1 000 wattů. Zařízení, sací hadice a podlahová hubice Clips jsou optimálně sladěny pro vynikající výsledky čištění suchých, mokrých, jemných i hrubých nečistot. Vysavač na mokré a suché vysávání zaujme kompaktním designem a robustní 17litrovou plastovou nádobou, 4m kabelem, 2m sací hadicí a fleecovým filtračním sáčkem. Díky jednodílnému kazetovému filtru lze vysávat mokré i suché nečistoty, aniž by bylo nutné filtr vyměňovat. Funkce foukání je užitečná pro čištění těžko přístupných míst. Hadici lze úhledně uložit a ušetřit tak místo zavěšením na hlavu zařízení. Kabel lze uložit na háček na kabel, trubky a podlahové hubice na nárazníku. Uzamykací systém Pull & Push umožňuje snadné otevírání a zavírání nádoby. Rukojeť vysavače lze odpojit a příslušenství lze připojit přímo k sací hadici. Další chytrá vlastnost: nářadí a malé součástky lze uložit na povrch na hlavě zařízení. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné přenášení.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Sací výkon (W) 230
Podtlak (mbar) max. 230
Množství vzduchu (l/s) max. 45
Objem nádrže (l) 17
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 4
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 74
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 349 x 328 x 492

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Filtrační patrona: Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Sklopná rukojeť
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dílna
  • Sklep
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
