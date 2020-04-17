Víceúčelový vysavač WD 3 V-17/4/20
Výkonný, efektivní a s vynikajícím poměrem cena/výkon: model WD 3 V-17/4/20 zaujme 17litrovou plastovou nádobou, 4metrovým kabelem, 2metrovou sací hadicí a jednodílným kazetovým filtrem.
WD 3 V-17/4/20 je výkonný a energeticky úsporný s jmenovitým příkonem pouhých 1 000 wattů. Zařízení, sací hadice a podlahová hubice Clips jsou optimálně sladěny pro vynikající výsledky čištění suchých, mokrých, jemných i hrubých nečistot. Vysavač na mokré a suché vysávání zaujme kompaktním designem a robustní 17litrovou plastovou nádobou, 4m kabelem, 2m sací hadicí a fleecovým filtračním sáčkem. Díky jednodílnému kazetovému filtru lze vysávat mokré i suché nečistoty, aniž by bylo nutné filtr vyměňovat. Funkce foukání je užitečná pro čištění těžko přístupných míst. Hadici lze úhledně uložit a ušetřit tak místo zavěšením na hlavu zařízení. Kabel lze uložit na háček na kabel, trubky a podlahové hubice na nárazníku. Uzamykací systém Pull & Push umožňuje snadné otevírání a zavírání nádoby. Rukojeť vysavače lze odpojit a příslušenství lze připojit přímo k sací hadici. Další chytrá vlastnost: nářadí a malé součástky lze uložit na povrch na hlavě zařízení. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné přenášení.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační patrona
Praktická úschova kabelů a příslušenství
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
Odkládací prostor
Praktická funkce fukaru
Vliesový filtrační sáček
Parkovací poloha na rukojeti
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
Uzavírací systém „Pull & Push“
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Podtlak (mbar)
|max. 230
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádrže (l)
|17
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|349 x 328 x 492
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Sklopná rukojeť
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 3 V-17/4/20
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.