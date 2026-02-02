AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
Napájení dvěma 18V bateriemi pro výkonný 36V motor. Mokro-suchý vysavač WD 4-18 V Dual Battery s plochým skládaným filtrem, funkcí fukaru, 20litrovou plastovou nádobou a 2,2m sací hadicí.
Bezdrátový vysavač do dílny WD 4-18 S Dual Battery je spolehlivým pomocníkem pro každodenní úklid. Je vybaven výkonným 36V motorem napájeným dvěma 18V bateriemi, což zajišťuje maximální svobodu pohybu a efektivní sání. Díky moderní platformě Kärcher Battery Power si tento akumulátorový vysavač snadno poradí s mokrými, jemnými i hrubými nečistotami během několika okamžiků. Robustní 20litrová plastová nádoba, 2,2metrová sací hadice a další praktické příslušenství, jako je klipová podlahová hubice, vliesový filtrační sáček nebo plochý skládaný filtr, zajišťují pohodlné použití. Patentovaná technologie umožňuje snadné a hygienické vyjmutí a vyčištění filtru bez přímého kontaktu s nečistotami. Více než jen vysávání: Pokud narazíte na místa, kde vysávání není možné, oceníte funkci fukaru, která rychle odstraňuje nečistoty z hůře dostupných míst. Praktické úložné prvky, jako je držák na sací hadici, trubky nebo podlahovou hubici, šetří místo a zvyšují pohodlí při manipulaci. Mezi další výhody patří ergonomická rukojeť pro snadné přenášení a uzamykací systém „Pull & Push“ pro jednoduché otevírání a zavírání nádoby. Baterie a nabíječka jsou součástí balení, takže je tento aku víceúčelový vysavač na mokré a suché nečistoty ihned připraven k použití.
Charakteristické znaky a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonuVýkonný 36V motor napájený dvěma 18V lithium-iontovými bateriemi. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání s nejvyšším sacím výkonem v sortimentu Kärcher Home & Garden.
Patentovaná technika odnímání filtruJednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Praktická funkce fukaruVšude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Praktické uložení příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Kompaktní úložiště zařízení.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí motoru (V)
|36
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|380
|Sací výkon (W)
|100
|Podtlak (mbar)
|max. 150
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 32
|Objem nádrže (l)
|20
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 28 (5,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|143
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina hluku (dB(A))
|66
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 411 x 526
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 5,0 Ah Napájecí baterie (2 ks)
- Nabíječka baterií: Rychlonabíječka 18 V Battery Power (2 ks)
- Délka sací hadice: 2.2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Inteligentní displej: integrovaný v baterii
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Dílna
- Terasa
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní domek
- Interiér vozidla
- Efektivní vysávání kapalin
- Garáž
- Sklep
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Náhradní díly WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
