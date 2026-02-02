AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

Napájení dvěma 18V bateriemi pro výkonný 36V motor. Mokro-suchý vysavač WD 4-18 V Dual Battery s plochým skládaným filtrem, funkcí fukaru, 20litrovou plastovou nádobou a 2,2m sací hadicí.

Bezdrátový vysavač do dílny WD 4-18 S Dual Battery je spolehlivým pomocníkem pro každodenní úklid. Je vybaven výkonným 36V motorem napájeným dvěma 18V bateriemi, což zajišťuje maximální svobodu pohybu a efektivní sání. Díky moderní platformě Kärcher Battery Power si tento akumulátorový vysavač snadno poradí s mokrými, jemnými i hrubými nečistotami během několika okamžiků. Robustní 20litrová plastová nádoba, 2,2metrová sací hadice a další praktické příslušenství, jako je klipová podlahová hubice, vliesový filtrační sáček nebo plochý skládaný filtr, zajišťují pohodlné použití. Patentovaná technologie umožňuje snadné a hygienické vyjmutí a vyčištění filtru bez přímého kontaktu s nečistotami. Více než jen vysávání: Pokud narazíte na místa, kde vysávání není možné, oceníte funkci fukaru, která rychle odstraňuje nečistoty z hůře dostupných míst. Praktické úložné prvky, jako je držák na sací hadici, trubky nebo podlahovou hubici, šetří místo a zvyšují pohodlí při manipulaci. Mezi další výhody patří ergonomická rukojeť pro snadné přenášení a uzamykací systém „Pull & Push“ pro jednoduché otevírání a zavírání nádoby. Baterie a nabíječka jsou součástí balení, takže je tento aku víceúčelový vysavač na mokré a suché nečistoty ihned připraven k použití.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: 18 V + 18 V = 36 V výkonu
18 V + 18 V = 36 V výkonu
Výkonný 36V motor napájený dvěma 18V lithium-iontovými bateriemi. Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie. Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání s nejvyšším sacím výkonem v sortimentu Kärcher Home & Garden.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Patentovaná technika odnímání filtru
Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22: Praktická funkce fukaru
Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru. Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Praktické uložení příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Kompaktní úložiště zařízení.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  • Umožňuje snadnou přepravu přístroje.
Specifikace

Technické údaje

Napětí motoru (V) 36
Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Jmenovitý příkon (W) 380
Sací výkon (W) 100
Podtlak (mbar) max. 150
Množství vzduchu (l/s) max. 32
Objem nádrže (l) 20
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) cca 28 (5,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 143
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina hluku (dB(A)) 66
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 411 x 526

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 5,0 Ah Napájecí baterie (2 ks)
  • Nabíječka baterií: Rychlonabíječka 18 V Battery Power (2 ks)
  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Inteligentní displej: integrovaný v baterii
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
AKU Vysavač na mokro-suché nečistoty WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

Videa

Oblasti použití
  • Dílna
  • Terasa
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní domek
  • Interiér vozidla
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Garáž
  • Sklep
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.