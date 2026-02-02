Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further

WD 4 S Go!Further je limitovaná edice černého vysavače na mokré i suché vysávání, který je vyroben z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a obsahuje exkluzivní příslušenství, jako je například hubice do auta.

Vysavač na mokré a suché vysávání, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu WD 4 S Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysokou úroveň pohodlí. Model WD 4 S Go!Further, včetně automobilové hubice a sady sacích kartáčů, je s výkonem 1 100 W extrémně výkonný a energeticky úsporný: WD 4 S Go! Further je optimálně sladěn pro nejlepší výsledky čištění. Zařízení je dodáváno s robustní a nárazuvzdornou 20litrovou nerezovou nádobou, 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí, podlahovou hubicí s klipy, plochým skládaným filtrem a fleecovým filtračním sáčkem. Díky patentované technologii lze filtr v mokro-suchém vysavači snadno a rychle vyjmout během několika sekund a důkladně vyčistit – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde není možné vysávat, pomůže doplňková funkce foukání. Odnímatelná rukojeť umožňuje připevnit příslušenství přímo k sací hadici. Hadici lze kompaktně uložit na hlavě zařízení. Trubky a podlahová hubice se také rychle a pohodlně ukládají na nárazník.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further: Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further: Praktická úschova kabelů a příslušenství
Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further: Funkce pro udržitelný rozvoj
Design s 35 % recyklovaného plastu¹⁾ Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru. Balení obsahuje plastové sáčky vyrobené z minimálně 50 % recyklovaného materiálu²⁾.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Odkládací prostor
  • Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1100
Sací výkon (W) 240
Podtlak (mbar) max. 240
Množství vzduchu (l/s) max. 55
Objem nádrže (l) 20
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení Černá Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení Černá
Připojovací kabel (m) 5
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 384 x 365 x 524

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Týká se balení uvnitř krabice.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Autohubice
  • Sací štětec s měkkými štětinami
  • Sací štětec s tvrdými štětinami
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further
Oblasti použití
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dílna
  • Sklep
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 4 S Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.