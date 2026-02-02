Víceúčelový vysavač WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further je limitovaná edice černého vysavače na mokré i suché vysávání, který je vyroben z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a obsahuje exkluzivní příslušenství, jako je například hubice do auta.
Vysavač na mokré a suché vysávání, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu WD 4 S Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysokou úroveň pohodlí. Model WD 4 S Go!Further, včetně automobilové hubice a sady sacích kartáčů, je s výkonem 1 100 W extrémně výkonný a energeticky úsporný: WD 4 S Go! Further je optimálně sladěn pro nejlepší výsledky čištění. Zařízení je dodáváno s robustní a nárazuvzdornou 20litrovou nerezovou nádobou, 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí, podlahovou hubicí s klipy, plochým skládaným filtrem a fleecovým filtračním sáčkem. Díky patentované technologii lze filtr v mokro-suchém vysavači snadno a rychle vyjmout během několika sekund a důkladně vyčistit – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde není možné vysávat, pomůže doplňková funkce foukání. Odnímatelná rukojeť umožňuje připevnit příslušenství přímo k sací hadici. Hadici lze kompaktně uložit na hlavě zařízení. Trubky a podlahová hubice se také rychle a pohodlně ukládají na nárazník.
Charakteristické znaky a výhody
Patentovaná technika odnímání filtruJednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Praktická úschova kabelů a příslušenstvíProstorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Funkce pro udržitelný rozvojDesign s 35 % recyklovaného plastu¹⁾ Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru. Balení obsahuje plastové sáčky vyrobené z minimálně 50 % recyklovaného materiálu²⁾.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Parkovací poloha na rukojeti
- Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1100
|Sací výkon (W)
|240
|Podtlak (mbar)
|max. 240
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 55
|Objem nádrže (l)
|20
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení Černá Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení Černá
|Připojovací kabel (m)
|5
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství. / ²⁾ Týká se balení uvnitř krabice.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
- Štěrbinová hubice
- Autohubice
- Sací štětec s měkkými štětinami
- Sací štětec s tvrdými štětinami
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Oblasti použití
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Sklep
- Efektivní vysávání kapalin
- Vstupní oblast
- Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 4 S Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.