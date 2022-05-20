Víceúčelový vysavač WD 4 S V-20/5/22

Mimořádně výkonný a energeticky úsporný mokro-suchý vysavač s 20l nádobou z nerezové oceli, praktickým plochým skládaným filtrem, 5m kabelem, 2,2m sací hadicí a funkcí foukání.

Mimořádně výkonný a energeticky úsporný vysavač s příkonem 1000 W: zařízení mokro-suchého vysavače WD 4 S V-20/5/22, sací hadice a podlahová hubice s klipy jsou optimálně sladěny pro dosažení nejlepších výsledků úklidu. Mokré, suché, jemné i hrubé nečistoty jsou odstraňovány nepřetržitě bez výměny filtru. Přístroj se dodává s robustní a nárazuvzdornou 20litrovou nádobou z nerezové oceli, 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí, klipovou podlahovou hubicí, plochým skládaným filtrem a vliesovým filtračním sáčkem. Díky patentované technologii lze filtr ve vysavači na mokré a suché vysávání snadno a rychle během několika sekund vyjmout a důkladně vyčistit - aniž by přišel do styku s jakoukoli nečistotou. Tam, kde vysávání není možné, pomůže přídavná funkce fukaru. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojení příslušenství přímo na sací hadici. Hadici lze kompaktně uložit na hlavě přístroje. Trubky a podlahovou hubici lze také rychle a pohodlně zaparkovat na nárazníku. Mezi další výhody patří uzamykací systém "Pull & Push" pro snadné otevírání a zavírání nádoby a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné přenášení vysavače.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 4 S V-20/5/22: Patentovaná technika odnímání filtru
Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Víceúčelový vysavač WD 4 S V-20/5/22: Uložení sací hadice na hlavě zařízení
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Víceúčelový vysavač WD 4 S V-20/5/22: Praktická úschova kabelů a příslušenství
Praktická úschova kabelů a příslušenství
Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Odkládací prostor
  • Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Parkovací poloha na rukojeti
  • Parkovací poloha pro sací hadci přímo na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce.
Odnímatelná rukojeť
  • Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
  • Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1100
Sací výkon (W) 240
Podtlak (mbar) max. 240
Množství vzduchu (l/s) max. 55
Objem nádrže (l) 20
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 5
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 384 x 365 x 524

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: klipy
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 4 S V-20/5/22

Videa

Oblasti použití
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dílna
  • Sklep
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Vstupní oblast
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly WD 4 S V-20/5/22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

