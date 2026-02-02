Víceúčelový vysavač WD 5
Výkonný vysavač WD 5 V-25/5/22 účinně odstraní mokré i suché nečistoty z půdy, dílny i garáže. Jeho provoz je energeticky nenáročný a pojme až 25 l odpadu.
Všestranný vysavač WD 5 V-25/5/22 o příkonu 1100 W se osvědčí při úklidu kolem celého domu i kolem něj. Zvládá suché i mokré vysávání a poradí si s hrubými nečistotami i jemným prachem. Jeho kvalitní skládaný filtr zaručí perfektní výsledky bez zbytečného prášení s není třeba ho měnit při mokrém vysávání. Zanesený filtr vyčistíte pouhým stiskem tlačítka a v případě potřeby jej snadno vyměníte, aniž byste se ušpinili. Vysátý materiál se ukládá do třívrstvého vliesový sáčku uvnitř objemné 25l nádoby na prach. Ta lze snadno a rychle otevřít i zavřít pomocí intuitivního systému "Pull & Push". Jednoduchý úklid rozměrných místností zajistí 5m přívodní kabel a 2,2m hadice. Díky odnímatelné rukojeti příslušenství pohodlně připojíte přímo k hadici přístroje. Kromě precizní podlahové hubice v balení naleznete také štěrbinovou hubici, kterou oceníte při vysávání těžko přístupných míst. A když je vše uklizeno, hadici, kabel i příslušenství jednoduše připevníte k tělu přístroje, takže vše potřebné budete mít vždy po ruce a vysavač snadno uložíte i na malém prostoru.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající čištění filtruSilné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtruJednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Uložení sací hadice na hlavě zařízeníSací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Odkládací prostor
- Pro bezpečné odložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky.
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Podtlak (mbar)
|max. 260
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádrže (l)
|25
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|5
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 653
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Renovace
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Terasa
- Efektivní vysávání kapalin
- Sklep
- Místnost pro kutily
- Vstupní oblast
