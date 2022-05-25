Víceúčelový vysavač WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 s 25litrovým kontejnerem lze ovládat přímo ze sací hadice díky dálkovému ovladači 2 v 1. Zahrnuje funkci čištění filtru, zásuvku pro zařízení a vypouštěcí šroub.
Snadné čištění – výkonný a energeticky úsporný model WD 5 Control P S 25/5/22 vždy poskytuje nejlepší výsledky čištění suchých i mokrých nečistot. Zažijte maximální svobodu s dálkovým ovládáním 2 v 1: zařízení můžete pohodlně spouštět a zastavovat pomocí dálkového ovládání Bluetooth. Čím se vyznačuje? Při používání akumulátorového nářadí se vysavač zapíná a vypíná automaticky díky detekci vibrací. Díky patentované technologii demontáže filtru je výměna plochého skládaného filtru hygienická a bezkontaktní. Pokud začne klesat sací výkon, inteligentní systém čištění filtru jej okamžitě obnoví – takže můžete pracovat bez přerušení. Funkcí Power Control můžete nastavit sací výkon na libovolnou úroveň, aby vyhovoval každému úkolu. Vysáté tekutiny lze snadno vyprázdnit pomocí vypouštěcího šroubu. Spolehlivá funkce foukání nabízí perfektní řešení pro čištění citlivých povrchů nebo odstraňování prachu z rohů. Vysavač na mokré a suché vysávání má robustní 25litrovou nádobu z nerezové oceli, 5metrový kabel, flexibilní 2,2metrovou sací hadici a zásuvku pro připojení zařízení.
Charakteristické znaky a výhody
Dálkové ovládání 2 v 1Funkce 1: umožňuje spustit nebo zastavit vysavač na mokré a suché vysávání prostřednictvím Bluetooth připojení pouhým stisknutím dálkového ovladače na sací hadici.
Dálkové ovládání 2 v 1: automatická detekce vibracíFunkce 2: v automatickém režimu funkce detekce vibrací automaticky zapíná a vypíná vysavač na mokré a suché vysávání, jakmile je bezdrátové elektrické nářadí zapnuto nebo vypnuto. V automatickém režimu vysavač na mokré a suché vysávání pokračuje ve vysávání ještě několik sekund po vypnutí akumulátorového nářadí, aby se zajistilo, že bude vysát veškerý zbývající prach a nečistoty. Pro práci bez prachu!
Extra zásuvka pro práci s elektrickým nářadím s kabelemNečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Power Control
- Sací výkon zařízení lze nastavit na libovolnou hodnotu pomocí otočného přepínače (min. až max.), takže se přizpůsobí každému použití.
Čištění filtrů a patentovaná technologie demontáže filtrů
- Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.
- Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
Vypouštěcí šroub
- Vypuštění velkého množství vody bez námahy a s úsporou času.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Parkovací brzda
- Vysavač na mokré a suché vysávání je stabilní i na svazích s sklonem až 10°.
Úložný prostor pro hadici, kabel a příslušenství na hlavě zařízení
- Sací hadici lze úsporně uložit zavěšením na hlavici zařízení. Intuitivní možnosti připevnění pro leváky i praváky.
- Úsporné, bezpečné a snadno přístupné úložiště příslušenství. Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1200
|Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|280
|Podtlak (mbar)
|max. 260
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádrže (l)
|25
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Nádrž Ušlechtilá ocel Hlava zařízení žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|5
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektronářadí
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Elektrická zásuvka se spínací automatikou
- Dálkové ovládání 2 v 1
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Regulace výkonu
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Vypouštěcí šroub
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
- Otočná kolečka s brzdou: 1 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Renovace
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Terasa
- Efektivní vysávání kapalin
- Sklep
- Místnost pro kutily
- Vstupní oblast