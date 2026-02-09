Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive
Víceúčelový vysavač navíc s exkluzivní výbavou pro čištění auta. Ideální na mokré a suché vysávání. Dále nabízí: funkce fukar, čištění filtru, vysoký sací výkon a energetickou úsporu.
Vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 P V-25/8/35 Car Exclusive poskytuje silné a účinné sání s nízkou spotřebou energie. Zařízení je vybaveno robustní sací hadicí o délce 3,5 metru, 2 plastovými trubicemi, přepínatelnou podlahovou hubicí, robustní plastovou nádobou o objemu 25 litrů, 8metrovým kabelem a fleecovým filtračním sáčkem. Vysavač vyniká rozsáhlou řadou příslušenství pro čištění interiérů automobilů: hubice do auta, extra dlouhá štěrbinová hubice a sací kartáč s tvrdými a měkkými štětinami zajišťují vynikající výsledky čištění na citlivých površích, silně znečištěných plochách a těžko dosažitelných místech. Další vlastnosti: přepínatelná podlahová hubice, vestavěná elektrická zásuvka, otočný přepínač s ovládáním výkonu, plochý skládaný filtr a patentovaný systém vyjímání filtru. Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojení příslušenství přímo k sací hadici. To lze také úhledně uložit na hlavu zařízení a připnutím po obou stranách. Odkládací plocha na hlavě zařízení je ideální pro uložení nářadí. Rukojeť 3 v 1 usnadňuje otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilůPro ty nejlepší výsledky čištění na citlivých površích, ve stísněných prostorách i na velkých plochách. Pro optimální odstranění nejen jemných ale i pevně ulpívajících nečistot.
Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadímNečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Vynikající čištění filtruSilné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtru
- Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
- Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy např. ze štěrkové plochy.
- Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1100
|Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|280
|Podtlak (mbar)
|max. 260
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádrže (l)
|25
|Materiál nádrže
|Plast
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|8
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|74
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 653
Obsah balení
- Délka sací hadice: 3.5 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 mm
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektronářadí
- Extra dlouhá spárová hubice (350 mm)
- Autohubice
- Sací štětec s měkkými štětinami
- Sací štětec s tvrdými štětinami
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Elektrická zásuvka se spínací automatikou
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Regulace výkonu
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Autosedačky
- Zadní sedadlo
- Prostor pro nohy
- Dílna
- Terasa
- Sklep
Příslušenství
Náhradní díly WD 5 P Car Exclusive
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
