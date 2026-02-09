Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive

Víceúčelový vysavač navíc s exkluzivní výbavou pro čištění auta. Ideální na mokré a suché vysávání. Dále nabízí: funkce fukar, čištění filtru, vysoký sací výkon a energetickou úsporu.

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 P V-25/8/35 Car Exclusive poskytuje silné a účinné sání s nízkou spotřebou energie. Zařízení je vybaveno robustní sací hadicí o délce 3,5 metru, 2 plastovými trubicemi, přepínatelnou podlahovou hubicí, robustní plastovou nádobou o objemu 25 litrů, 8metrovým kabelem a fleecovým filtračním sáčkem. Vysavač vyniká rozsáhlou řadou příslušenství pro čištění interiérů automobilů: hubice do auta, extra dlouhá štěrbinová hubice a sací kartáč s tvrdými a měkkými štětinami zajišťují vynikající výsledky čištění na citlivých površích, silně znečištěných plochách a těžko dosažitelných místech. Další vlastnosti: přepínatelná podlahová hubice, vestavěná elektrická zásuvka, otočný přepínač s ovládáním výkonu, plochý skládaný filtr a patentovaný systém vyjímání filtru. Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojení příslušenství přímo k sací hadici. To lze také úhledně uložit na hlavu zařízení a připnutím po obou stranách. Odkládací plocha na hlavě zařízení je ideální pro uložení nářadí. Rukojeť 3 v 1 usnadňuje otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive: Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilů
Speciální příslušenství pro čištění interiérů automobilů
Pro ty nejlepší výsledky čištění na citlivých površích, ve stísněných prostorách i na velkých plochách. Pro optimální odstranění nejen jemných ale i pevně ulpívajících nečistot.
Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive: Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadím
Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadím
Nečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive: Vynikající čištění filtru
Vynikající čištění filtru
Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtru
  • Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
  • Pro mokré a suché vysávání bez potřeby výměny filtru.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy např. ze štěrkové plochy.
  • Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Odnímatelná rukojeť
  • Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
  • Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1100
Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 280
Podtlak (mbar) max. 260
Množství vzduchu (l/s) max. 70
Objem nádrže (l) 25
Materiál nádrže Plast
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž žluté barvy. Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 8
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 74
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 418 x 382 x 653

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 3.5 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 mm
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektronářadí
  • Extra dlouhá spárová hubice (350 mm)
  • Autohubice
  • Sací štětec s měkkými štětinami
  • Sací štětec s tvrdými štětinami
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Elektrická zásuvka se spínací automatikou
  • Funkce čištění filtru
  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Regulace výkonu
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 5 P Car Exclusive
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Dílna
  • Terasa
  • Sklep
Příslušenství
Náhradní díly WD 5 P Car Exclusive

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.