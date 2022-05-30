Víceúčelový vysavač WD 5 S V-30/5/22
Včetně velké 30litrové nádoby z nerezové oceli a vypouštěcího šroubu: vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 S V-30/5/22 s 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí, funkcí foukání a čištění filtru je mimořádně výkonný.
S velkou 30litrovou nádobou z nerezové oceli na suché, mokré, jemné i hrubé nečistoty v domě i kolem něj: vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 V-30/5/22 s příkonem 1100 W přesvědčí dokonalými výsledky úklidu a přitom je energeticky úsporný. Přístroj je vybaven 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí s odnímatelnou elektrostaticky chráněnou rukojetí, přepínatelnou podlahovou hubicí, plochým skládaným filtrem a filtračním sáčkem z vliesu. Plochý skládaný filtr je vhodný pro nepřetržité mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru. Díky patentované technologii vyjmutí filtru jej lze vyjmout během několika sekund a zároveň se vyhnout jakémukoli kontaktu s nečistotami. Stisknutím tlačítka pro čištění filtru lze filtr účinně vyčistit a obnovit sací výkon. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojit příslušenství k samotné sací hadici. Hadici lze bezpečně upevnit na hlavě přístroje, aby se ušetřilo místo při skladování. Parkovací poloha, která je k dispozici na nárazníku, umožňuje rychlé a pohodlné uložení trubek a podlahové hubice také při krátké přestávce v práci. Všude tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající čištění filtruSilné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtruJednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Uložení sací hadice na hlavě zařízeníTam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Odkládací prostor
- K bezpečnému uložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
- Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
- Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Podtlak (mbar)
|max. 260
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|5
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 693
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.2 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Vypouštěcí šroub
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Oblasti použití
- Renovace
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dílna
- Efektivní vysávání kapalin
- Sklep
- Místnost pro kutily
- Vstupní oblast
- Terasa
Příslušenství
Náhradní díly WD 5 S V-30/5/22
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
