Včetně velké 30litrové nádoby z nerezové oceli a vypouštěcího šroubu: vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 S V-30/5/22 s 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí, funkcí foukání a čištění filtru je mimořádně výkonný.

S velkou 30litrovou nádobou z nerezové oceli na suché, mokré, jemné i hrubé nečistoty v domě i kolem něj: vysavač na mokré a suché vysávání WD 5 V-30/5/22 s příkonem 1100 W přesvědčí dokonalými výsledky úklidu a přitom je energeticky úsporný. Přístroj je vybaven 5metrovým kabelem, 2,2metrovou sací hadicí s odnímatelnou elektrostaticky chráněnou rukojetí, přepínatelnou podlahovou hubicí, plochým skládaným filtrem a filtračním sáčkem z vliesu. Plochý skládaný filtr je vhodný pro nepřetržité mokré a suché vysávání bez nutnosti výměny filtru. Díky patentované technologii vyjmutí filtru jej lze vyjmout během několika sekund a zároveň se vyhnout jakémukoli kontaktu s nečistotami. Stisknutím tlačítka pro čištění filtru lze filtr účinně vyčistit a obnovit sací výkon. Odnímatelná rukojeť umožňuje připojit příslušenství k samotné sací hadici. Hadici lze bezpečně upevnit na hlavě přístroje, aby se ušetřilo místo při skladování. Parkovací poloha, která je k dispozici na nárazníku, umožňuje rychlé a pohodlné uložení trubek a podlahové hubice také při krátké přestávce v práci. Všude tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru.

Charakteristické znaky a výhody
Vynikající čištění filtru
Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
Tam, kde není možné vysávání, lze využít praktickou funkci fukaru. Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro delší sací výkon a vysokou kapacitu zadržování prachu.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Odkládací prostor
  • K bezpečnému uložení nářadí a malých dílů, jako jsou šrouby a hřebíky
Odnímatelná rukojeť
  • Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
  • Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.
Zařízení, sací hadice a podlahová hubice jsou optimálně sladěny
  • Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
  • Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1200
Sací výkon (W) 280
Podtlak (mbar) max. 260
Množství vzduchu (l/s) max. 70
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 5
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 418 x 382 x 693

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
  • Štěrbinová hubice
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Funkce čištění filtru
  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Vypouštěcí šroub
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Oblasti použití
  • Renovace
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dílna
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Sklep
  • Místnost pro kutily
  • Vstupní oblast
  • Terasa
Příslušenství
Náhradní díly WD 5 S V-30/5/22

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

