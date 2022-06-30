Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet kombinuje mimořádně výkonné sání a energetickou účinnost. S 30litrovou nádobou z nerezové oceli a příslušenstvím pro čištění interiérů vozidel a sběr zvířecích chlupů.

Mimořádně výkonný a zároveň energeticky úsporný vysavač s nominální spotřebou pouhých 1300 W: vysavač na mokré a suché vysávání WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet je vybaven 30litrovou nádobou z nerezové oceli, která je navržena pro snadné vypouštění tekutin. Integrovaná zásuvka s automatickým vypínačem umožňuje připojení elektrického nářadí. Pomocí otočného přepínače lze podle potřeby nastavit sací výkon. Plochý skládaný filtr lze vyjmout, aniž by musel přijít do styku s jakoukoli nečistotou, a to pouhým otevřením filtrační schránky. Navíc lze filtr účinně vyčistit stisknutím tlačítka pro čištění filtru, čímž se obnoví plný sací výkon. Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou umožňuje připojit příslušenství k samotné sací hadici. Součástí balení je následující příslušenství pro čištění interiérů vozidel: hubice do auta, extra dlouhá štěrbinová hubice, sací kartáče s měkkými a tvrdými štětinami a hubice na čalounění pro spolehlivý sběr zvířecích chlupů z textilních povrchů. Mezi další výhody patří skutečnost, že sací hadici lze kompaktně uložit zavěšením na obě strany hlavy přístroje, a také parkovací poloha pro podlahovou hubici.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet: Speciální hubice na čištění interiérů automobilů a vysávání chlupů domácích mazlíčků
Speciální hubice na čištění interiérů automobilů a vysávání chlupů domácích mazlíčků
Pro ty nejlepší výsledky čištění na citlivých površích, ve stísněných prostorách i na velkých plochách. Pro optimální odstranění nejen jemných ale i pevně ulpívajících nečistot.
Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet: Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadím
Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadím
Nečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet: Vynikající čištění filtru
Vynikající čištění filtru
Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtru
  • Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
  • Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Sací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje.
  • Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vypouštěcí šroub
  • Vypuštění velkého množství vody bez námahy a s úsporou času.
Vliesový filtrační sáček
  • Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
  • Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
  • Napájecí kabel lze bezpečně uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Praktická parkovací pozice
  • Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
  • Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1300
Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 300
Podtlak (mbar) max. 280
Množství vzduchu (l/s) max. 75
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
Připojovací kabel (m) 6
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 9,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 13,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 418 x 382 x 693

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2.2 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
  • Adaptér pro připojení elektronářadí
  • Extra dlouhá spárová hubice (350 mm)
  • Kartáč na zvířecí chlupy
  • Autohubice
  • Sací štětec s měkkými štětinami
  • Sací štětec s tvrdými štětinami
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Elektrická zásuvka se spínací automatikou
  • Funkce čištění filtru
  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Regulace výkonu
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Uložiště pro další příslušenství na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Vypouštěcí šroub
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Videa

Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Autosedačky
  • Zadní sedadlo
  • Prostor pro nohy
  • Dílna
  • Terasa
  • Sklep
Příslušenství
Náhradní díly WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

