Víceúčelový vysavač WD 6 P S V-30/8/35/T
Mimořádně výkonný a energeticky úsporný: vysavač na mokré a suché vysávání WD 6 P S V-30/8/35/T se může pochlubit 30litrovou nádobou z nerezové oceli s vypouštěcím ventilem, praktickým plochým skládaným filtrem a zásuvkou.
Energeticky úsporné, mimořádně výkonné sání: WD 6 P S V-30/8/35/T dosahuje nejlepších možných výsledků čištění při spotřebě pouhých 1300 W - na všechny druhy nečistot, ať už suché nebo mokré, jemné nebo hrubé. Vysavač na mokré a suché vysávání je vybaven robustní 30litrovou nerezovou nádobou s vypouštěcím ventilem, 8metrovým kabelem, 3,5metrovou sací hadicí s rukojetí, nerezovými trubkami, přepínatelnou podlahovou hubicí, plochým skládaným filtrem a filtračním sáčkem. Integrovaná elektrická zásuvka s automatickým vypínačem umožňuje připojení elektrického nářadí, jako jsou pily nebo brusky. Vzniklé nečistoty jsou okamžitě odstraněny odsáváním. Otočný spínač umožňuje uživateli nastavit sací výkon podle svých potřeb. Mokré i suché nečistoty lze vysávat bez nutnosti výměny filtru díky plochému skládanému filtru. Filtr lze vyjmout během několika vteřin a zároveň se vyhnout jakémukoli kontaktu se špínou. Filtr lze vyčistit stisknutím tlačítka pro čištění filtru. Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou umožňuje připojení příslušenství přímo k sací hadici. Mezi další výhody patří skutečnost, že sací hadici lze kompaktně uložit zavěšením na hlavu přístroje, a také parkovací polohapro podlahovou hubici.
Charakteristické znaky a výhody
Elektrická zásuvka se spínací a vypínací automatikou pro práci s elektronářadímNečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo. Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Vynikající čištění filtruSilné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty. Sací výkon je rychle obnoven.
Patentovaná technika odnímání filtruJednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami. Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Sací hadici lze prostorově úsporně skladovat zavěšením na hlavu přístroje.
- Intuitivní zabezpečovací mechanismy pro leváky i praváky.
Vypouštěcí šroub
- Vypuštění velkého množství vody bez námahy a s úsporou času.
Vliesový filtrační sáček
- Třívrstvý vliesový materiál extrémně odolný proti roztržení.
- Pro dlouhotrvající sací výkon a vynikající zadržování prachu.
Praktická úschova kabelů a příslušenství
- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Napájecí kabel lze rychle uložit pomocí integrovaných kabelových háčků.
Praktická parkovací pozice
- Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.
Odnímatelná rukojeť
- Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
- Pro snadné vysávání - i ve stísněných prostorech.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Odstraňování nečistot bez námahy, např. i ze štěrkového lože.
- Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1300
|Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Podtlak (mbar)
|max. 280
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení žluté barvy.
|Připojovací kabel (m)
|8
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 693
Obsah balení
- Délka sací hadice: 3.5 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Flexibilní sací hadice: 1 m, 35 mm
- Adaptér pro připojení elektronářadí
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Elektrická zásuvka se spínací automatikou
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Regulace výkonu
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Vypouštěcí šroub
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 5 Kusy
Oblasti použití
- Dílna
- Renovace
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Efektivní vysávání kapalin
- Sklep
- Místnost pro kutily
- Vstupní oblast
Příslušenství
