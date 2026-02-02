Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S
WD 7 Control P S 30/6/35/T s dálkovým ovládáním 2 v 1 je ideální pro práci s (akumulátorovým) elektrickým nářadím. S Kärcher FILT!elligence™ – inteligentním systémem řízení filtrace.
Inovativní, praktický, výkonný – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ – inteligentním systémem řízení filtrace. Svítící LED diody vás informují, kdy je třeba vyčistit nebo vyměnit filtrační sáček a filtr. A díky patentované technologii demontáže filtru lze plochý skládaný filtr vyměnit bez kontaktu s nečistotami, což zaručuje absolutní čistotu a hygienu. Inovativní dálkové ovládání 2 v 1 vám umožňuje spouštět a zastavovat zařízení pomocí dálkového ovládání Bluetooth pro větší pohodlí. Čím se odlišuje? Při práci s akumulátorovým elektrickým nářadím se vysavač aktivuje sám díky funkci automatické detekce vibrací. Ale WD 7 Control je také dokonalým partnerem pro elektrické nářadí s napájecím kabelem díky integrované elektrické zásuvce. Navíc lze sací výkon regulovat v libovolných krocích pomocí funkce Power Control. Díky velkému 30litrovému nerezovému kontejneru, 6metrovému kabelu a extra dlouhé 3,5metrové sací hadici nabízí WD 7 Control P S maximální kapacitu a dosah.
Charakteristické znaky a výhody
FILT!elligence™ – inteligentní systém řízení filtrůLED diody signalizují, kdy je nutné vyčistit nebo vyměnit filtrační sáček a filtr, aby byl zajištěn optimální sací výkon a delší životnost zařízení.
Dálkové ovládání 2 v 1Funkce 1: umožňuje spustit nebo zastavit vysavač na mokré a suché vysávání prostřednictvím Bluetooth připojení pouhým stisknutím dálkového ovladače na sací hadici.
Dálkové ovládání 2 v 1: automatická detekce vibracíFunkce 2: v automatickém režimu funkce detekce vibrací automaticky zapíná a vypíná vysavač na mokré a suché vysávání, jakmile je bezdrátové elektrické nářadí zapnuto nebo vypnuto. V automatickém režimu vysavač na mokré a suché vysávání pokračuje ve vysávání ještě několik sekund po vypnutí akumulátorového nářadí, aby se zajistilo, že bude vysát veškerý zbývající prach a nečistoty. Pro práci bez prachu!
Extra zásuvka pro práci s elektrickým nářadím s kabelem
- Nečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo.
- Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Power Control
- Sací výkon zařízení lze nastavit na libovolnou hodnotu pomocí otočného přepínače (min. až max.), takže se přizpůsobí každému použití.
Čištění filtrů a patentovaná technologie demontáže filtrů
- Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.
- Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
Vypouštěcí šroub
- Vypuštění velkého množství vody bez námahy a s úsporou času.
Praktická funkce fukaru
- Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
- Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
- Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Parkovací brzda
- Vysavač na mokré a suché vysávání je stabilní i na svazích s sklonem až 10°.
Funkce pro udržitelný rozvoj
- Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1400
|Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|315
|Podtlak (mbar)
|max. 290
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 80
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Barevný prvek
|Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení Černá
|Připojovací kabel (m)
|6
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina hluku (dB(A))
|73
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 3.5 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Materiál sací hadice: Plast
- Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 0.5 m
- Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektronářadí
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý
Vybavení
- Elektrická zásuvka se spínací automatikou
- Dálkové ovládání 2 v 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Funkce čištění filtru
- Otočný spínač (Zap/Vyp)
- Regulace výkonu
- Funkce fukaru
- Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
- Uložení sací hadice na hlavě zařízení
- Úložný prostor pro drobné předměty
- Komfortní držadlo 3 v 1
- Hák na kabel
- Parkovací poloha
- Uložení příslušenství na přístroji
- Vypouštěcí šroub
- Ochrana proti nárazu
- Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
- Otočná kolečka s brzdou: 1 Kusy
Oblasti použití
- Dílna
- Renovace
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Efektivní vysávání kapalin
- Sklep
- Místnost pro kutily
- Vstupní oblast
Příslušenství
Náhradní díly WD 7 Control P S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.