Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S

WD 7 Control P S 30/6/35/T s dálkovým ovládáním 2 v 1 je ideální pro práci s (akumulátorovým) elektrickým nářadím. S Kärcher FILT!elligence™ – inteligentním systémem řízení filtrace.

Inovativní, praktický, výkonný – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ – inteligentním systémem řízení filtrace. Svítící LED diody vás informují, kdy je třeba vyčistit nebo vyměnit filtrační sáček a filtr. A díky patentované technologii demontáže filtru lze plochý skládaný filtr vyměnit bez kontaktu s nečistotami, což zaručuje absolutní čistotu a hygienu. Inovativní dálkové ovládání 2 v 1 vám umožňuje spouštět a zastavovat zařízení pomocí dálkového ovládání Bluetooth pro větší pohodlí. Čím se odlišuje? Při práci s akumulátorovým elektrickým nářadím se vysavač aktivuje sám díky funkci automatické detekce vibrací. Ale WD 7 Control je také dokonalým partnerem pro elektrické nářadí s napájecím kabelem díky integrované elektrické zásuvce. Navíc lze sací výkon regulovat v libovolných krocích pomocí funkce Power Control. Díky velkému 30litrovému nerezovému kontejneru, 6metrovému kabelu a extra dlouhé 3,5metrové sací hadici nabízí WD 7 Control P S maximální kapacitu a dosah.

Charakteristické znaky a výhody
Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S: FILT!elligence™ – inteligentní systém řízení filtrů 
FILT!elligence™ – inteligentní systém řízení filtrů 
LED diody signalizují, kdy je nutné vyčistit nebo vyměnit filtrační sáček a filtr, aby byl zajištěn optimální sací výkon a delší životnost zařízení.
Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S: Dálkové ovládání 2 v 1
Dálkové ovládání 2 v 1
Funkce 1: umožňuje spustit nebo zastavit vysavač na mokré a suché vysávání prostřednictvím Bluetooth připojení pouhým stisknutím dálkového ovladače na sací hadici.
Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S: Dálkové ovládání 2 v 1: automatická detekce vibrací
Dálkové ovládání 2 v 1: automatická detekce vibrací
Funkce 2: v automatickém režimu funkce detekce vibrací automaticky zapíná a vypíná vysavač na mokré a suché vysávání, jakmile je bezdrátové elektrické nářadí zapnuto nebo vypnuto. V automatickém režimu vysavač na mokré a suché vysávání pokračuje ve vysávání ještě několik sekund po vypnutí akumulátorového nářadí, aby se zajistilo, že bude vysát veškerý zbývající prach a nečistoty. Pro práci bez prachu!
Extra zásuvka pro práci s elektrickým nářadím s kabelem
  • Nečistoty při hoblování, řezání nebo broušení jsou odsávány přímo.
  • Vysavač se automaticky zapne nebo vypne prostřednictvím elektrického nářadí.
Power Control
  • Sací výkon zařízení lze nastavit na libovolnou hodnotu pomocí otočného přepínače (min. až max.), takže se přizpůsobí každému použití.
Čištění filtrů a patentovaná technologie demontáže filtrů
  • Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.
  • Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety - zcela bez kontaktu s nečistotami.
Vypouštěcí šroub
  • Vypuštění velkého množství vody bez námahy a s úsporou času.
Praktická funkce fukaru
  • Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.
  • Bezproblémové odstranění nečistot, např. i ze štěrkového lože.
  • Šetrné čištění jemných povrchů nebo členitých předmětů.
Parkovací brzda
  • Vysavač na mokré a suché vysávání je stabilní i na svazích s sklonem až 10°. 
Funkce pro udržitelný rozvoj
  • Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Obaly vyrobené z minimálně 80 % recyklovaného papíru.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1400
Jmenovitý příkon integrované zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 315
Podtlak (mbar) max. 290
Množství vzduchu (l/s) max. 80
Objem nádrže (l) 30
Materiál nádrže Ušlechtilá ocel
Barevný prvek Hlava zařízení žluté barvy. Nádrž Ušlechtilá ocel Nárazník zařízení Černá
Připojovací kabel (m) 6
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina hluku (dB(A)) 73
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 13,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Všechny plastové díly kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 3.5 m
  • Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
  • Materiál sací hadice: Plast
  • Odnímatelná rukojeť s ochranou proti elektrostat. náboji
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot: Přepínatelný
  • Štěrbinová hubice
  • Adaptér pro připojení elektronářadí
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Celulóza
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy, 3vrstvý

Vybavení

  • Elektrická zásuvka se spínací automatikou
  • Dálkové ovládání 2 v 1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Funkce čištění filtru
  • Otočný spínač (Zap/Vyp)
  • Regulace výkonu
  • Funkce fukaru
  • Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušení práce
  • Uložení sací hadice na hlavě zařízení
  • Úložný prostor pro drobné předměty
  • Komfortní držadlo 3 v 1
  • Hák na kabel
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Vypouštěcí šroub
  • Ochrana proti nárazu
  • Kolečka bez brzdy: 4 Kusy
  • Otočná kolečka s brzdou: 1 Kusy
Víceúčelový vysavač WD 7 Control P S

Videa

Oblasti použití
  • Dílna
  • Renovace
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Terasa
  • Efektivní vysávání kapalin
  • Sklep
  • Místnost pro kutily
  • Vstupní oblast
Příslušenství
Náhradní díly WD 7 Control P S

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.