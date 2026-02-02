Ruční vysavač CVH 3 Plus
Výkonný a připravený k použití kdekoli a kdykoli: s kompaktním ručním vysavačem CVH 3 Plus se můžete rozloučit se špínou v obývacím pokoji, ložnici, kuchyni nebo autě.
Výkonný každodenní pomocník: akumulátorový ruční vysavač CVH 3 Plus účinně odstraňuje všechny druhy nečistot, jako jsou vlasy, drobky a prach, odkudkoli a bez zanechání stopy. Navíc omyvatelný dvoustupňový filtrační systém obsahující jemnou ocelovou síťku na hrubé nečistoty a vlasy a následný HEPA filtr (EN 1822:1998) zajišťuje extra čistotu odpadního vzduchu. Další výhody: vysoký sací výkon a delší životnost díky k tichému motoru BLDC, kompaktnímu a lehkému designu, dvěma různým úrovním sání s výdrží baterie až 20 minut a pohodlnou nabíjecí stanici včetně uložení příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoký čisticí výkon díky BLDC motoruVysoký sací výkon pro všechny typy menších úklidových prací díky BLDC motoru.
Volba mezi dvěma režimyMinimální režim pro dlouhou dobu chodu (max. 20 min), maximální režim pro vysoký sací výkon.
Nabíjecí stanice s úložným prostorem pro příslušenstvíPohodlné nabíjení a snadné uložení na nabíjecí stanici.
Lehký a kompaktní
- Bez námahy provádějte drobné každodenní úklidové práce.
Připraveno k okamžitému použití
- Lze použít kdykoli a kdekoli díky kompaktnímu designu a jednoduchému použití příslušenství.
Dvoustupňový filtrační systém
- Ideální kombinace jemné ocelové síťoviny na hrubé nečistoty a chlupy, stejně jako HEPA filtr (EN 1822:1998).
Omyvatelný filtr a nádoba na prach
- Snadno se čistí pod tekoucí vodou a lze jej znovu použít.
Praktické doplňky
- Vhodné pro choulostivé povrchy a těžko dostupná místa.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Nádrž (l)
|0,15
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Příkon (W)
|70
|Doba chodu v režimu minimálního výkonu (min)
|20
|Doba chodu v režimu maximálního výkonu (min)
|10
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|7,2
|Napětí (V)
|7,2
|Kapacita baterie (Ah)
|2
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (h)
|4
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|330 x 76 x 76
Obsah balení
- Nabíječka baterií: 5 V / 2 A nabíjecí stanice + adaptér (1 od každého)
- Štěrbinová hubice 2 v 1
- Typ filtru HEPA: HEPA filtr
- Parkovací stanice s nabíjecí jednotkou
Vybavení
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa
Oblasti použití
- Nábytek
- Interiér vozidla
Příslušenství
Náhradní díly CVH 3 Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
