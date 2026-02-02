Vysavač VC 2
Sáčkový vysavač VC 2 je praktický stroj pro vysávání bytů a menších domů. Jedná se o kompaktní vysavač s filtračním sáčkem.
Sáčkový vysavač Kärcher VC 2 přesvědčí hygienickým a komfortním filtračním systémem. Plné sáčky lze likvidovat zcela pohodlně bez kontaktu s nečistotami. Kompaktní vysavač je zvlášť vhodný pro byty a malé domy. Ideální pro důkladné čištění tvrdých podlah a koberců, nebo díky štěrbinové hubici a štětci na nábytek také pro čištění úzkých prostor a citlivých povrchů. Další výhodou vysavače VC 2 je jeho hygienický HEPA filtr, který spolehlivě zachytí jemné nečistoty jako pyly nebo jiné částečky vyvolávající alergii. O doplňkový komfort při práci se starají integrovaná přihrádka příslušenství, nastavení výkonu na vysavači a praktická parkovací poloha.
Charakteristické znaky a výhody
Snadno ovladatelný systém filtračních sáčkůSnadná likvidace Bez kontaktu s nečistotami.
Uložení příslušenstvíPříslušenství lze uložit v přístroji. To znamená,že trysky jsou vždy po ruce
Odnímatelná podlahová hubiceMožnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Parkovací poloha
- Rychlé a bezpečné odložení přístroje při přerušení práce.
Filtr HEPA 13
- Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné částečky způsobující alergie
- Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (W)
|700
|Akční rádius (m)
|7,5
|Kapacita filtračního sáčku (l)
|2,8
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|76
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|435 x 288 x 249
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.5 m
- Typ sací hadice: s ohnutou rukojetí
- Teleskopická sací trubice, materiál: Kov
- Filtrační sáček: Fleecový filtrační sáček
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 13
- Podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Štětec na nábytek
Vybavení
- Přepínatelná hubice na suché nečistoty
- Praktická parkovací pozice
- Automatické navíjení kabelu
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Citlivé povrchy
