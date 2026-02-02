AKU Tyčový vysavač VC 4 Cordless myHome Pet
Kompaktní vysavač VC 4 Cordless myHome Pet je skvělou volbou pro malé domácnosti s domácími mazlíčky, nepotřebuje žádný filtrační sáček a je ideální pro odstraňování zvířecích chlupů.
Kompaktní a přitom vysoce účinný aku vysavač: VC 4 Cordless myHome Pet je rychle po ruce a spolehlivě odstraní prach, nečistoty a zvířecí chlupy ze všech podlah a povrchů. Bezsáčkový akumulátorový vysavač nabízí působivou kombinaci vysokého komfortu, nízké hmotnosti a neomezené volnosti pohybu. Nízká hladina hluku navíc zabraňuje vyplašení domácích mazlíčků. Při plném nabití vydrží přístroj pracovat až 30 minut. Lze jej používat buď jako podlahový vysavač, nebo jako ruční vysavač. Aktivní, motorizovaná podlahová hubice zajišťuje důkladné vysávání nečistot a chlupů z tvrdých podlah a koberců. A motorizovaný mini turbokartáč spolehlivě odstraní usazené nečistoty, drobky, odumřelé kožní buňky a chlupy z čalounění, pelíšků pro domácí mazlíčky a matrací. Další funkce výbavy: Vyprazdňování prachové nádoby 1 kliknutím, funkce boost pro rychlý přídavný výkon na požádání a tlačítko zámku, které odstraňuje nutnost držet stisknuté tlačítko napájení. Rozsah dodávky doplňuje štěrbinová hubice, měkký kartáč na nábytek 2v1 a nástěnný držák.
Charakteristické znaky a výhody
Vyladěná technologieVýkonná 21,6 V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 30 minut v normálním režimu.
2stupňová regulace výkonuDostatek provozní doby pro úklid malých domácností. Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost. Doba provozu až 18 minut při nejvyšší úrovni výkonu.
Další příslušenství zejména pro majitele domácích mazlíčkůMotorizovaný mini turbo kartáč snadno odstraní z čalouněného nábytku prakticky všechny uvolněné zvířecí chlupy.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Prakticky navržený filtrační systém
- 3stupňový filtrační systém s cyklonovým filtrem, přívodem vzduchu a houbovým filtrem.
- Bez nutného dokupování filtračních sáčků.
- Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
Vyladěná technologie
- Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
- Prostorově úsporný design, vždy připravený k použití.
- Pohodlné nabíjení z pevné pozice.
Mnohostranné použití
- Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|650
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|21,6
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 30 Režim boost: / cca 18
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|345
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 236 x 1115
Obsah balení
- Baterie: 21,6 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Pěnový filtr
- Filtr nasávání vzduchu: 1 Kusy
- Univerzální podlahová hubice
- Mini turbo kartáč
- Štěrbinová hubice
- Hubice na nábytek 2v1
- Sací trubka: Plast
- Malý nástěnný držák
Vybavení
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Chlupy domácích zvířat
Příslušenství
Náhradní díly VC 4 Cordless myHome Pet
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.