AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily

Bezproblémový a spolehlivý úklid ve větších domácnostech: Akumulátorový vysavač VC 6 ourFamily vyniká nízkou hmotností, bezsáčkovým filtračním systémem a vysokým sacím výkonem.

Úklid může být opravdu tak jednoduchý: S akumulátorovým vysavačem VC 6 ourFamily se vysávání stane skutečnou radostí. K mnoha chytrým funkcím patří vyprazdňování prachové nádoby 1 kliknutím, funkce boost, ergonomický design pro úklid v těžko přístupných místech a LED osvětlení aktivní podlahové hubice, které zviditelňuje prach a zaručuje spolehlivé zachycení nečistot. Mezi další výhody patří tichý chod a přehledný displej stavu baterie, který kdykoli zobrazí stav baterie a příslušná hlášení. Nechybí ani praktická funkce Power Lock, díky níž není nutné neustále držet tlačítko napájení. Díky nástěnnému držáku s vestavěnou funkcí nabíjení nemůže být ukládání a nabíjení vysavače jednodušší. Výkonný motor BLDC (250 W) v kombinaci s napětím baterie 25,2 V vás zbaví náročné práce při vysávání.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily: Vyladěná technologie
Vyladěná technologie
Výkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily: Prakticky navržený filtrační systém
Prakticky navržený filtrační systém
3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Hygienický HEPA filtr (EN 1822:1998) pro mimořádně čistý odpadní vzduch. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily: Aktivní podlahová hubice
Aktivní podlahová hubice
Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem. Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem. Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
  • Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
  • Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
  • Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
  • Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
  • Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
  • V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
  • Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 800
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 25,2
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 235
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Obsah balení

  • Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
  • Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
  • Filtr nasávání vzduchu: 1 Kusy
  • Velká univerzální podlahová hubice s LED
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na čalounění a měkký kartáč na prach (2 v 1)
  • Sací trubka: Kov
  • Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou

Vybavení

  • Vložka softgrip na rukojeti
  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Koberce
  • Textilní povrchy
  • Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.