AKU Tyčový vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra
Plně vybavený vysavač VC 6 Cordless ourFamily Extra má celou řadu příslušenství, které vám ulehčí úklid. Balení navíc obsahuje volně stojící nabíjecí stanici bez nustnosti montáže na zeď.
Všestranný díky rozsáhlé řadě příslušenství: VC 6 Cordless ourFamily Extra je dokonale vybaven pro každý úkol, který se od vysavače vyžaduje. Poskytuje maximální pohodlí s dobou chodu až 50 minut. 250wattový BLDC motor usnadňuje vysávání, ať už uklízíte celý dům nebo jen malé prostory. Motorizovaná podlahová hubice s LED osvětlením vysává stejně důkladně tvrdé podlahy jako koberce. Nechybí ani mini turbokartáč na čalouněný nábytek a matrace. Pro větší pohodlí má vysavač funkce jako vyprázdnění nádoby na prach jedním kliknutím, funkci boost pro extra sací výkon, ergonomický design pro snadný přístup pod nábytek, tříúrovňový indikátor baterie a tiché vysávání. Zamykací tlačítko odstraňuje nutnost neustále držet tlačítko napájení. Jeho nízká hmotnost znamená, že zařízení lze použít také jako kompaktní ruční vysavač. Součástí dodávky je i LED štěrbinová hubice pro tmavé kouty a štěrbiny, měkký kartáč na nábytek 2 v 1, nástroj na čištění filtru, druhý náhradní filtr a volně stojící parkovací stanice s funkcí ukládání příslušenství a nabíjení.
Charakteristické znaky a výhody
Vyladěná technologieVýkonná 25,2V baterie dokonale sladěná s aktivní podlahovou hubicí. Optimalizovaná doba chodu 50 minut v normálním režimu. 250W motor, aktivní podlahová hubice, Power Lock a 3-stupňový bezsáčkový filtrační systém.
Prakticky navržený filtrační systém3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry. Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Další příslušenství pro další oblasti použitíČalouněný nábytek nebo úzká zákoutí se ještě snadněji čistí pomocí přídavných hubic, jako je mini turbokartáč a štěrbinová hubice LED. Motorizace mini turbokartáče a osvětlení štěrbinové hubice LED zajišťují lepší odstraňování a detekci nečistot. Samostatně stojící nabíjecí stanice eliminuje potřebu montáže nabíjecí stanice na zeď.
Aktivní podlahová hubice
- Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
- Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
- Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
2stupňová regulace výkonu
- Dostatek provozní doby pro úklid větších domácností.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
- Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
- Jasný displej stavu baterie.
Snadné použití
- V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
- Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
- Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Mnohostranné použití
- Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých prostor v domu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|25,2
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Normální režim: / cca 50 Režim boost: / cca 11
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|235
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obsah balení
- Baterie: 25,2 V / 2,5 Ah baterie (1 ks)
- Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
- Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
- Nástroj na čištění filtru
- Velká univerzální podlahová hubice s LED
- Mini turbo kartáč
- LED - Štěrbinová hubice
- Hubice na nábytek 2v1
- Sací trubka: Kov
- Samostatně stojící parkovací stanice s funkcí dobíjení
Vybavení
- Vložka softgrip na rukojeti
- Bezsáčkový filtrační systém
- Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 6 Cordless ourFamily Extra
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.