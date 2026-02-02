AKU Tyčový vysavač VC 7 Signature Line

Vysavač VC 7 Signature Line s inovativním senzorem prachu a druhou baterií. S nástrojem na čištění filtru, štěrbinovou hubicí, mini turbokartáčem, měkkým prachovým kartáčem a nástěnným držákem s funkcí nabíjení.

Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Díky tomu je nová řada VC 7 Signature Line okamžitě rozpoznatelná jako nejlepší zařízení ve své kategorii. Díky svým nejvýznamnějším prvkům, jako je prachový senzor, aktivní podlahová hubice nebo dvoustupňová regulace výkonu, nastavuje také nová měřítka v oblasti výsledků čištění a doby provozu. Díky druhé baterii je vysavač VC 7 Signature Line vždy připraven k použití pro rychlý úklid ve velkých domácnostech.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VC 7 Signature Line: Výhody řady Signature Line
Výhody řady Signature Line
Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
AKU Tyčový vysavač VC 7 Signature Line: Druhá baterie
Druhá baterie
Pro nekonečnou dobu provozu.
AKU Tyčový vysavač VC 7 Signature Line: Technologie prachového senzoru
Technologie prachového senzoru
Automatická detekce prachu a kontrola síly vysávání. Inteligentní přispůsobení síly vysávání pro delší dobu používání. Intuitivní vysávání bez námahy.
Aktivní podlahová hubice
  • Optimální vysávání nečistot motorizovaným válcem.
  • Extrémní manévrovatelnost umožňuje velmi snadný pohyb pod nábytkem.
  • Zajišťuje spolehlivé čištění povrchů.
Prakticky navržený filtrační systém
  • 3stupňový filtrační systém s cyklonovým přívodem vzduchu a HEPA hygienickými filtry.
  • Hygienický HEPA filtr (EN 1822:1998) pro mimořádně čistý odpadní vzduch.
  • Jednoduché vyprázdnění filtru jedním kliknutím.
Snadné použití
  • V závislosti na aplikaci může být výkon rychle a jednoduše přizpůsoben požadavkům.
  • Volitelný režim zesílení sacího výkonu - boost.
  • Obsahuje Power Lock pro snadnou obsluhu - tlačítko vysávání nemusí být drženo.
Intuitivní zpětná vazba a zobrazení nabití
  • Zpětná vazba a chybová hlášení prostřednictvím snadno čitelného LED displeje.
  • Jasný displej stavu baterie.
Nástěnný držák včetně možnosti nabíjení
  • Pomocí nástěnného držáku lze zařízení rychle a snadno uložit.
  • Pohodlné nabíjení pouhým zavěšením vysavače.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 800
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 25,2
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Normální režim: / cca 60 Režim boost: / cca 8
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 220
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 235 x 266 x 1130

Obsah balení

  • Baterie: Baterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 ks)
  • Typ filtru HEPA: HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
  • Filtr nasávání vzduchu: 2 Kusy
  • Nástroj na čištění filtru
  • Velká univerzální podlahová hubice s LED
  • Mini turbo kartáč
  • Štěrbinová hubice
  • Hubice na nábytek 2v1
  • Sací trubka: Kov
  • Velký nástěnný držák s nabíjecí jednotkou

Vybavení

  • Vložka softgrip na rukojeti
  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Regulace výkonu: se 2 úrovněmi výkonu
  • Senzor prachu
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilní povrchy
  • Schody
Příslušenství
Náhradní díly VC 7 Signature Line

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

